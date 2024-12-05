Charisma De Luxe Hotel’den Dar gelirli emekliye 5 yıldızlı sosyal sorumluluk

DUYGU GÖKSU / AYDIN

Charisma De Luxe Hotel, Türkiye’deki emeklilere 5 yıldızlı tatil imkanı veren bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, proje kapsamında her ay 40 emekli olmak üzere 1 yıl boyunca 500’e yakın emekliyi otelde ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Bu kadar otel varken, emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemediğini söyleyen Çevik, tüm otellere projeye katılmaları ve emeklilere destek olma çağrısında bulundu.

Emeklilere tatilin yanı sıra sağlık taraması ve bölgedeki tarihi yerleri gezme imkânı da sağladıklarını dile getiren Çevik, “Kuşadası’nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel olarak Avrupalı emekliler gibi Türkiye’deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtik. Avrupa’daki emekliler dünyanın dört bir tarafında tatile çıkıyor. Türkiye, Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bu turizm sektörümüzün gelişmesine ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Bu durumdan memnunuz ancak yabancı emekli turistin faydalandığı imkanlardan ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde yararlanmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu projeyi hayata geçirme kararı aldık” dedi.

Türkiye’deki 16 milyondan fazla emeklinin bir çoğunun tatil yapma imkanı bulamadığını ifade eden Çevik, “Özellikle denize kıyısı olmayan şehirlerden gelecek olan emekliler, Türkiye’ye gelen yabancı emekli turist gibi otelimizde 1 hafta boyunca tatil yapabilecek. Burada da kaymakamlıklar aracılığıyla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Tüm oteller projeye dahil olabilir”

Ocak ayından itibaren her ay 40 emekliyi misafir edeceklerini belirten Çevik, “Otelimizde kalan ilk 25 emeklimiz de Şirince’den Efes’e kadar birçok noktayı gezme fırsatı yakaladı. Yıl boyunca konaklayacak tüm emeklilerimiz aynı imkanlardan yararlanabilecek. Aynı zamanda anlaştığımız sağlık kurumunda sağlık taramaları da yapıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm otellerimiz bu projeye dahil olabilir. Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilirler. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmaz, çünkü oteller açık olduğu sürece yemek yapmaya, turistlere hizmete devam ediyorlar. Burada ekstra 20-30 kişiyi ağırlamak otellerde hiçbir şeyi etkilemez. Tüm otelleri bu projeye sahip çıkmaya, dahil olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.