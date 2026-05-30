Cheniere Energy’den dev yatırım: Bechtel ile Sabine Pass için 4,69 milyar dolarlık EPC anlaşması

Küresel enerji piyasalarında tedarik güvenliği tartışmaları sürerken, Amerika Birleşik Devletleri eksenli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapı hamlelerine bir yenisi eklendi. ABD’nin bu alandaki lider oyuncusu Cheniere Energy, ana operasyon üslerinden biri olan Sabine Pass LNG tesisinin genişletilmesi projesinde uzun vadeli iş ortağı Bechtel ile el sıkıştı. Şirket tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan resmi bildirime göre, imzalanan sabit fiyatlı anahtar teslim EPC sözleşmesinin toplam finansal büyüklüğü 4,69 milyar dolar olarak tescillendi. Bu bütçe, projenin ilk fazı kapsamında yürütülecek inşaat, teknoloji entegrasyonu ve erken dönem tedarik süreçlerinin finansmanında kullanılacak.

Sabine Pass Stage V genişleme projesinde ilk faz başladı

Anlaşmanın operasyonel takvimi, Sabine Pass terminalinde yıllık yaklaşık 6 milyon ton ek sıvılaştırma kapasitesi sağlayacak olan 'Train 7' adlı yedinci üretim hattının sıfırdan inşasını kapsıyor. Projenin bu ilk etabında ayrıca, tesis verimliliğini maksimuma çıkaracak bir buhar gazı yeniden sıvılaştırma ünitesi ile gerekli tüm yardımcı boru hattı ve depolama altyapısı da Bechtel tarafından tesis edilecek. Cheniere Energy, mühendislik çalışmalarının kesintisiz başlaması adına Bechtel'e sınırlı bir devam bildirimi (LNTP) yayınlayarak sahayı inşaata hazır hale getirdi. Şirket, nihai yatırım kararının (FID) ise yasal izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde alınacağını öngörüyor.

Küresel LNG arzı ve jeopolitik enerji dengeleri

Mevcut durumda yıllık 30 milyon tonun üzerinde aktif üretim hacmine sahip olan Sabine Pass terminali, bu genişleme hamlesinin ikinci fazıyla birlikte nihai olarak 48 milyon tonluk bir küresel ihracat kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Permian ve Haynesville havzalarından çıkarılan bol miktardaki kayaç gazını küresel pazarlara ulaştıran bu altyapı yatırımı, ABD'nin dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlamaya devam edecek. Özellikle Rus gazından boşalan Avrupa pazarının arz güvenliğini tahkim etmeyi amaçlayan yatırım, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde hızla büyüyen uzun vadeli enerji kontratlarının da kesintisiz olarak karşılanmasında stratejik bir rol üstlenecek.