Chery, Avrupa’daki ilk üretim tesisini İspanya’da faaliyete geçiriyor

Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa’daki ilk üretim tesisini İspanya’nın Barcelona kentinde kurarak faaliyetlerine 2026 yılında başlamayı planlıyor. Başlangıçta 2024’te üretime başlaması öngörülen tesis, ticari nedenler ve Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı tarifeler nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Şirket yetkilileri, üretimi “mümkün olan en kısa sürede” başlatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Chery, Omoda 5 ve Jaecoo 7 üretimiyle Avrupa ve Latin Amerika pazarına odaklanıyor

Barcelona’daki eski Nissan tesisinde kurulacak fabrika, hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçları üretme kapasitesine sahip olacak. İlk etapta Omoda 5 SUV modelleri üretilecek, daha sonra Jaecoo 7 modelinin üretimi devreye girecek. Chery, fabrikayı kısa sürede Avrupa’daki önemli bir ihracat merkezi haline getirmeyi planlıyor. Özellikle Latin Amerika pazarına yönelik sevkiyatlar bu stratejinin öncelikli hedeflerinden biri olacak.

Fabrikanın 2029 itibarıyla yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Bu kapasite, Chery’nin Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmasının yanı sıra Çinli otomobil markalarının bölgedeki varlığını güçlendirme stratejisinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Otomotiv sektöründe Çinli üreticilerin Avrupa’daki varlığı, fiyat rekabeti ve üretim hacmi açısından giderek önem kazanıyor. Chery’nin bu adımı, Avrupa pazarına doğrudan üretim yaparak lojistik maliyetlerini azaltmayı ve ürünlerini yerel pazarlara daha hızlı ulaştırmayı mümkün kılacak. Ayrıca tesisin kurulması, Chery’nin markalaşma ve ihracat stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.