Chery İngiltere pazarına köklü yatırımlarla yerleşiyor: Yeni mühendislik üssü sonbaharda açılıyor

Kasım ayı itibarıyla tam kapasiteyle açılması planlanan tesis, ilk etapta araçları yerel yol şartlarına uyumlu hale getirmeye odaklanacak. Pazarın sürüş dinamiklerine göre optimize edilecek modellerin teknik testleri doğrudan bu merkezden yönetilecek. İlerleyen aşamalarda ise tesisin sadece kalibrasyonla sınırlı kalmayacağı, yapay zeka destekli akıllı sürüş sistemleri ve otonom sürüş teknolojilerinin geliştirildiği küresel bir Ar-Ge laboratuvarına dönüştürüleceği ifade ediliyor.

Fabrika anlaşması ile yerel üretimin önü açılıyor

Mühendislik merkezinin hayata geçirilmesi, Chery'nin İngiltere topraklarında araç üretme planlarının da ana omurgasını oluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda Japon otomotiv devi Nissan ile Sunderland fabrikasındaki atıl üretim kapasitesinin değerlendirilmesi amacıyla bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzalanması bu stratejinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda yeni Ar-Ge merkezinden çıkacak mühendislik çözümleri, gelecekte binek araçların teknik altyapısını ve yerel üretim hatlarını doğrudan besleyecek adımlar arasında yer alıyor. İngiltere'deki yasal mevzuatlara ve pazarın yüksek standartlarına tam uyumlu bir ekosistem inşa ederek binek araç segmentinde pazar payını kalıcı olarak yukarı taşımayı amaçlayan marka, önümüzdeki yıllarda ada genelinde en büyük ilk üç oyuncudan biri olmayı hedefliyor. Rekabetin her geçen gün kızıştığı otomotiv sektöründe, doğrudan ada topraklarında yapılacak bu yatırımlar tüketici nezdindeki güven algısını da kökten değiştirebilecek bir güce sahip. Sadece elektrikli değil, hibrit ve yeni nesil yakıt teknolojilerinin de bu tesiste test edilecek olması, markanın geleceğe yönelik vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İngiliz mühendislik ekolü ile Çin'in üretim gücünü birleştirecek olan bu yeni oluşum, yerel istihdama sağlayacağı katkıyla da bölgede kalıcı bir bağ kurmayı vadediyor. Dolayısıyla bu hamle, sıradan bir ticari genişlemenin ötesinde, İngiltere pazarını tamamen içeriden fethetmeyi amaçlayan uzun vadeli ve çok boyutlu bir endüstriyel planlama olarak kayıtlara geçiyor.