Chevron hisseleri petrol rallisiyle rekor tazeledi

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Petrolde jeopolitik risklerin yeniden öne çıkması, enerji şirketlerinin hisselerinde güçlü bir hareket yarattı. Brent petrol, ABD ile İran arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırıların arz endişelerini artırmasıyla 100 dolar seviyesini yeniden aştı.

Brent’in 100 doların üzerine çıkması, ham petrol fiyatlarındaki yükselişten doğrudan yararlanabilecek üreticilere yönelik yatırımcı ilgisini artırdı. ABD borsalarında Exxon Mobil ve Chevron gibi büyük enerji şirketlerinin hisseleri de bu hareketten destek gördü.

Chevron’da rekor seviye görüldü

Chevron hisseleri gün içinde 214,85 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirveye yöneldi. Güncel piyasa verilerinde hissenin gün içi en yüksek seviyesi 215 doların üzerinde görülürken, şirketin piyasa değeri de 400 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Hissedeki yükselişte yalnızca petrol fiyatlarındaki hareket değil, Chevron’un üretim kapasitesini artırmaya yönelik stratejisi de etkili oluyor. Şirket, Venezuela’daki ortak girişimleri üzerinden önümüzdeki beş yılda 7 milyar dolardan fazla yatırım yaparak ülkedeki petrol üretimini günlük yaklaşık 600 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı hale gelip gelmeyeceği, Chevron gibi büyük üreticilerin gelir beklentileri açısından kritik önem taşıyor. Orta Doğu’daki arz akışına ilişkin gelişmeler ise enerji hisselerinin yanı sıra küresel piyasaların genel seyri açısından da yakından izleniyor.