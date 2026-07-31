Chevron’un hisse başına karı ikinci çeyrekte 6,06 dolarla beklentiyi aştı
Küresel enerji üreticisi Chevron, 2026’nın ikinci çeyreğinde düzeltilmiş hisse başına 6,06 dolar kâr elde ederek 5,65 dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Permian Havzası’ndaki operasyonel büyüme ve üretim hacmindeki genişleme, finansal tablolardaki yukarı yönlü ivmeyi doğrudan destekledi. Şirket, elde ettiği güçlü nakit akışıyla borç yükümlülüklerini azaltırken yatırımcılarına yönelik temettü ödemelerini sürdürdü.
Chevron, yılın ikinci çeyreğinde hisse başına kazancını 6,06 dolara ulaştırarak mali tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi. Üretim sahalarındaki kapasite artışı ve rafineri verimliliği, bilanço yapısını güçlendirdi. Pazar beklentilerini aşan bu kârlılık, küresel enerji borsalarında pozitif karşılık buldu.
Üretim hacminde güçlü büyüme
Enerji pazarının önde gelen aktörlerinden Chevron, stratejik sahalardaki çıkarma faaliyetlerini hızlandırarak net üretim oranlarında artış kaydetti. Yeni varlık entegrasyonları, küresel enerji arzındaki dönemsel dalgalanmalara rağmen şirketin toplam hasılat koridorunu güvenceye aldı. Tesislerin yüksek kapasiteyle çalışması birim maliyetleri dengelerken, kâr marjlarının da yukarı yönlü hareket etmesine doğrudan zemin hazırladı.
Rafineri verimliliği ve nakit akışı
Mali raporlar, ham petrol üretiminin yanı sıra işleme ve rafineri kanadında da yüksek operasyonel verimlilik sağlandığını ortaya koydu. Rafineri tesislerindeki işleme hacmi yüksek seviyelere ulaşırken, operasyonel süreçlerin kesintisiz ilerlemesi olası mali kayıpların önüne geçti. Elde edilen operasyonel gelir, finansal yapıyı dışsal şoklara karşı çok daha korunaklı bir konuma taşıdı.