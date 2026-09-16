Chiesi ve Abdi İbrahim, stratejik iş birliğine imza attı

Solunum Sağlığı, Neonatoloji ve Nadir Hastalıklar alanlarında faaliyet gösteren, araştırma odaklı uluslararası biyofarmasötik şirketi Chiesi, Türkiye’deki faaliyetleri için yeni bir iş modelini hayata geçirmek üzere Abdi İbrahim ile stratejik bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu iş birliği; Chiesi’nin küresel bilimsel uzmanlığını, yenilikçi ürün portföyünü ve yüksek kalite standartlarını; Abdi İbrahim’in Türkiye ilaç pazarındaki güçlü itibarı ve köklü varlığı, kapsamlı yerel pazar bilgisi, yerleşik saha organizasyonu ve operasyonel yetkinliklerinin yanı sıra uluslararası ilaç şirketleriyle iş birliği konusundaki deneyimiyle buluşturuyor.

Her iki şirketin hastalara ve sağlık profesyonellerine yönelik ortak ve uzun vadeli taahhüdü üzerine kurulan anlaşma, gerekli yasal ve operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından 1 Ekim 2026 itibarıyla hayata geçirilecek. Yeni iş modeli kapsamında Abdi İbrahim, Chiesi’nin Beclomethasone Dipropionate + Formoterol Fumarate, Deferiprone ve Poractant Alfa ürünlerinin Türkiye’de dağıtım ve ticarileştirilmesine ilişkin münhasır hakları devralacak.

Chiesi Grubu Başkan Yardımcısı Fernando Albertini Almeida, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Chiesi olarak amacımız, insanların yaşam kalitesini artırmak ve hiçbir hastanın tedavide geride kalmamasını sağlamaktır. Bu iş birliği de söz konusu taahhüdümüzün bir yansımasıdır. Chiesi’nin küresel bilimsel uzmanlığı ile Abdi İbrahim’in güçlü yerel yetkinliklerini bir araya getirerek tedaviye sürdürülebilir erişime katkıda bulunmayı, sağlık profesyonellerini desteklemeyi ve Türkiye genelinde hastalar ile toplum için daha iyi sağlık sonuçları yaratmayı sürdüreceğiz.”

Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu ise şöyle konuştu:

“Chiesi ile bu stratejik iş birliğine imza atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Chiesi’nin küresel bilimsel uzmanlığını ve yenilikçi ürün portföyünü, Abdi İbrahim’in Türkiye’deki sağlık ekosistemine ilişkin derin bilgi birikimi, güçlü ticari yetkinlikleri ve ülke çapındaki erişimiyle buluşturuyoruz. Her iki şirketin birbirini tamamlayan güçlü yönleri üzerine inşa edeceğimiz bu iş birliğiyle Türkiye genelindeki hastalara ve sağlık profesyonellerine hizmet sunmayı sürdüreceğiz.”

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Chiesi, Türkiye’ye, hastalara ve ülke genelindeki sağlık profesyonellerine yönelik uzun vadeli bağlılığını koruyor. Bu geçiş, Chiesi Türkiye’nin iş modelindeki bir dönüşümü temsil ediyor. Şirket, Abdi İbrahim ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği aracılığıyla Chiesi Türkiye’nin Solunum Sağlığı, Neonatoloji ve Nadir Hastalıklar alanlarındaki ürünlerini hastalara ve sağlık profesyonellerine sunmaya devam edecek. Bu iş birliği, Chiesi’nin Türkiye’deki varlığını sürdürülebilir ve uzun vadeli bir modelle devam ettirmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.