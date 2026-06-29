China Eastern Airlines, Airbus ile 9,35 milyar dolarlık uçak anlaşması imzaladı

China Eastern Airlines, operasyonel verimliliği korumak adına geniş gövdeli uçak filosunu yeni nesil modellerle büyütme kararı aldı. Airbus ile imzalanan ticari mukavele doğrultusunda, yüksek yakıt tasarruflu yolcu uçakları önümüzdeki dönemin sonuna kadar partiler halinde sevk edilecek. Fabrika katalog bedellerinin çok daha altında tamamlanan bu hamle, taşıyıcının pazar payını tahkim edecek.

Küresel havacılık pazarında filo yatırımı

Uluslararası yolcu trafiğinin dünya genelinde tırmanışa geçmesi ve kıtalararası rotalardaki yoğunluğun artması, dev havayolu markalarını operasyonel altyapılarını güçlendirmeye yönlendiriyor. Sektörün önde gelen büyük oyuncularından China Eastern Airlines, uzak menzilli uçuş hatlarındaki pazar payını perçinlemek ve hizmet kalitesini yukarı taşımak amacıyla kapsamlı bir büyüme stratejisini devreye soktu. Borsaya duyurulan bu büyük ölçekli yatırım kararı, şirketin gelecek projeksiyonlarında küresel bir transfer merkezi olma hedefini ne kadar ciddiye aldığını açıkça ortaya koyuyor.

Geniş gövdeli siparişte finansal dinamikler

Atılan resmi imzaların odak noktasını, aerodinamik tasarımları ve yeni nesil motor teknolojileriyle ön plana çıkan Airbus yapımı geniş gövdeli hava taşıtları oluşturuyor. Toplamda yirmi beş adet uçağın üretim bandına alınmasını sağlayan bu ticari operasyon, liste maliyetleri açısından 9,35 milyar dolarlık devasa bir bütçeyi işaret etse de endüstrideki geleneksel hacim indirimleri sayesinde çok daha ekonomik şartlarda tamamlandı. Şirket kasasından çıkacak gerçek ödeme tutarlarını rasyonel bir zemine oturtan bu iskontolar, kurumun orta vadeli nakit akış tablolarını koruyarak borçlanma maliyetlerini de dengede tutuyor.

Teslimat takvimi ve sürdürülebilirlik vizyonu

Endüstriyel planlama uyarınca, fabrikadan çıkacak yeni taşıtların 2029 yılından itibaren başlayarak 2033 yılına kadar uzanan beş yıllık bir zaman dilimine yayılan bir takvimle teslim edilmesi planlanıyor. Envantere dahil edilecek bu modern uçaklar, yakıt tüketim oranlarını koltuk başına asgari düzeye indirirken, karbon emisyonu azaltım hedeflerine de doğrudan katkı sunacak. Yaşlanan eski nesil uçak modellerinin kademeli olarak operasyon dışı bırakılmasıyla yürütülecek bu değişim programı, hem bakım giderlerini asgari seviyeye indirecek hem de şirketin hat optimizasyon yeteneğine esneklik kazandıracak.