Chint Green Energy, güneş enerjisi yatırımlarında iş ortaklarına uçtan uca çözümler sunuyor

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli açısından verimli ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Chint Green Energy Genel Müdürü Uğur Can Yoldaş, Türkiye’de enerji kurulu gücünün yaklaşık 120 bin megavat seviyesinde olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 20’sinin güneş enerjisinden karşılandığını belirtti.

Güneş enerjisinde 2030 hedefinin 53 gigavat olduğunu dile getiren Yoldaş, enerji depolamanın da giderek önem kazandığını; bu doğrultuda batarya ve yeni teknolojilere yönelik yatırımların arttığına dikkat çekti.

“Türkiye globaldeki rekabet gücünü artırabilir”

Türkiye’nin güneş enerjisi alanında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, global ölçekte rekabetçilik açısından bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığına değinen Yoldaş, “Bu zorlukların başında, finansmana erişim ve yatırımcıların karşılaştığı sıkı politikalar gelmektedir. Yatırımcıların elini rahatlatacak uygun yatırım koşullarının sağlanması, bu alandaki yatırımların önünü açacaktır.

Almanya ve İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye güneşlenme süresi açısından avantajlı bir konumda olmasına rağmen kapasite açısından geride kalmaktadır. Bu durum, yatırımcıların karşılaştığı süreçlerin ve finansal modellerin geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Uygun yatırım araçların sunulması ve enerji performans sözleşmeleri gibi alternatiflerin kullanılması, yatırımcıların elini kolaylaştırarak Türkiye’nin global rekabet gücünü artırabilir ve aradaki farkın kapatılmasını sağlayabilir” dedi.

Kurumsal tüketicilerin yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimi arttı

Sektördeki iş modellerinin hızla değişen teknolojiye adapte olduğuna dikkat çeken Yoldaş, son dönemde özellikle büyük kurumsal tüketicilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarını enerji performans sözleşmesi modelleriyle hayata geçirdiğini belirtti.

Yoldaş, "Chint Green Energy olarak, Türkiye’de Enerji Performans sözleşmesi iş modelini uygulayan öncü şirketlerden biriyiz. 2019 sonrası Lisanssız Elektrik Yönetmeliği ile büyük kurumsal tüketicilerin yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimi artmıştır. Enerji performans sözleşmeleri uzun vadeli yenilenebilir enerji anlaşmaları olarak 10–15 yıla kadar uzanan sürelerle uygulanmakta olup, globalde 20–25 yıla kadar çıkan vadelerle de karşılaşılabilmektedir. Bu modeller, özellikle enerji tedariğini sabitlemek isteyen büyük teknoloji firmaları ve veri merkezleri için cazip çözümler sunmaktadır.

Türkiye’de enerji performans sözleşmeleri kapsamında firmalar, gerekli izin ve çağrı mektuplarını alarak yatırımlarını gerçekleştirebilmektedir. Elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar ve olası fiyat risklerine karşı firmalar, bu modelleri tercih ederek yatırımlarını güvence altına almaktadır” diye konuştu.