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Chint Green Energy ile Achar Enerji arasında iyi niyet anlaşması imzalandı

Chint Green Energy ve Eksim Holding iştiraki Achar Enerji arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
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Chint Green Energy ile Achar Enerji arasında iyi niyet anlaşması imzalandı
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26 Haziran’da Çin’in Ningbo kentinde, Çin Ulusal Enerji Ajansı ile Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı kapsamında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Çin’in 2025 yılı için planladığı en kritik diplomatik enerji etkinliklerinden biri olan bu üst düzey konferans çerçevesinde, Çin’in önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden Chint Grup iştiraki Chint Green Energy Türkiye ile Türkiye’nin güçlü gruplarından Eksim Holding’in iştiraki Achar Enerji arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

İmzalanan bu anlaşma, tarafların Türkiye ve küresel yenilenebilir enerji pazarındaki fırsatları birlikte değerlendirmesini, iş modeli geliştirmesini, ortak projeler yürütmesini, yatırım planlaması, ekipman satışı, inşaat ve altyapı hizmetleri gibi pek çok alanda ortak hareket etmesini hedefliyor.

Çin’de düzenlenen imza törenine Chint Green Energy Yönetim Kurulu Başkanı Lu Chuan, Chint Green Energy Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Kaya ve Achar Enerji Genel Müdürü Çağatay Ülker katılım sağladı.

Bu stratejik iş birliği ile yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve Türkiye ile Çin arasında uzun vadeli, sürdürülebilir ortaklıklar kurmayı amaçlıyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz.

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