  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Chint Power, Çatalbaş Elektrik’e hibrit enerji depolama sistemi kurdu
Takip Et

Chint Power, Çatalbaş Elektrik’e hibrit enerji depolama sistemi kurdu

Chint Power, Çatalbaş Elektrik’in Adana OSB’de bulunan hizmet binasına 500 kW AC güç ve 125 kW / 261 kWh hibrit batarya depolama sistemi kurarak enerji yönetiminde güvenilirlik, verimlilik ve çevresel faydayı bir araya getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Chint Power, Çatalbaş Elektrik’e hibrit enerji depolama sistemi kurdu
Takip Et

Sistem, enerji kesintilerinde hızlı devreye girerek üretimin sürekliliğini garanti ediyor, faz dengesizliği sorunlarını ortadan kaldırıyor ve tak-çalıştır yapısıyla kolay kurulum imkânı sunuyor.

IP65 koruma sınıfı, sıvı soğutmalı yapı ve gelişmiş yangın güvenliği ile zorlu koşullara dayanıklılık gösteriyor. Modüler tasarımı sayesinde kapasite, ihtiyaç doğrultusunda artırılabiliyor.

Chint Power, Çatalbaş Elektrik’e hibrit enerji depolama sistemi kurdu - Resim : 1

Yeni nesil enerji depolama çözümü, yakıt tüketimini ortadan kaldırıyor, bakım maliyetlerini %60’a kadar azaltıyor ve %21 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor.

Bu proje, enerji yönetiminde sürdürülebilir ve akıllı çözümlerin somut bir örneğini oluşturuyor.

Fındıkta alarm zilleri çalıyor: ‘Pazar liderliğimiz’ risk altındaFındıkta alarm zilleri çalıyor: ‘Pazar liderliğimiz’ risk altındaEkonomi
İGA İstanbul Havalimanı 2024 sürdürebilirlik raporunda hedef yükselttiİGA İstanbul Havalimanı 2024 sürdürebilirlik raporunda hedef yükselttiŞirket Haberleri
Arz-talep dengesizliği sürüyor: Duble yumurtanın tanesi 4,65 TL olduArz-talep dengesizliği sürüyor: Duble yumurtanın tanesi 4,65 TL olduEkonomi
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleriTÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleriEkonomi

 

Şirket Haberleri
İGA İstanbul Havalimanı 2024 sürdürebilirlik raporunda hedef yükseltti
İGA İstanbul Havalimanı 2024 sürdürebilirlik raporunda hedef yükseltti
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasına başvurular başladı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasına başvurular başladı
MoneyPay ve Troy’dan güçlü iş birliği
MoneyPay ve Troy’dan güçlü iş birliği
Turkcell Genel Müdürü Koç: 5G’de de akla gelen ilk operatör Turkcell olacak
Turkcell Genel Müdürü Koç: 5G’de de akla gelen ilk operatör Turkcell olacak
DEMOR, AGT iş birliğiyle Konya’da daha da güçlendi
DEMOR, AGT iş birliğiyle Konya’da daha da güçlendi
Adel Kalemcilik, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Adel Kalemcilik, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı