Chint Power, Çatalbaş Elektrik’e hibrit enerji depolama sistemi kurdu

Sistem, enerji kesintilerinde hızlı devreye girerek üretimin sürekliliğini garanti ediyor, faz dengesizliği sorunlarını ortadan kaldırıyor ve tak-çalıştır yapısıyla kolay kurulum imkânı sunuyor.

IP65 koruma sınıfı, sıvı soğutmalı yapı ve gelişmiş yangın güvenliği ile zorlu koşullara dayanıklılık gösteriyor. Modüler tasarımı sayesinde kapasite, ihtiyaç doğrultusunda artırılabiliyor.

Yeni nesil enerji depolama çözümü, yakıt tüketimini ortadan kaldırıyor, bakım maliyetlerini %60’a kadar azaltıyor ve %21 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor.

Bu proje, enerji yönetiminde sürdürülebilir ve akıllı çözümlerin somut bir örneğini oluşturuyor.