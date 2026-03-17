Chint Solar Grubu ve Kançal Enerji’den Lisanslı Depolamalı GES yatırımı

Chint Green Energy’nin uçtan uca çözüm sağlayıcısı olduğu ve Yap-Devret iş modeliyle hayata geçirilecek 12,51 MWh kapasiteli lisanslı depolamalı güneş enerjisi santralinde; 12 MWp kurulu güce sahip, Astronergy yerli üretim 620 Wp TOPCon güneş panelleri kullanılacaktır. Projede ayrıca Chint Power’ın üstün sıcaklık koruma teknolojisine sahip, toplamda 10 MWe kurulu gücünde 350 kW’lık inverterleri yer alacaktır.

Depolama altyapısında, her biri 4,17 MWh kapasiteli, sıvı soğutmalı konteyner tip 3 adet Chint Power batarya sistemi kullanılarak tam entegre bir enerji üretim ve depolama yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Kuzukuyu DGES Projesi’nde, Chint Green Energy söz konusu yatırıma ilişkin mühendislik süreçlerinin uçtan uca yönetimini üstlenirken; Chint Power enerji depolama sistemleri ve inverter çözümleriyle, Astronergy ise yerli üretim güneş panelleriyle projeye katkı sağlayacak. Bu iş birliği, CHINT Grup’un yenilenebilir enerji alanındaki sermaye verimliliğini sağlama mühendislik ve teknoloji yetkinliklerini bir araya getirecek.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Kançal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kançal, şunları söyledi:

“Bugün, sürdürülebilir enerji yatırımları adına bizim için son derece değerli bir projeye adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya Ereğli’de kurulacak 12,51 MWh kapasiteli lisanslı depolamalı güneş enerjisi santrali kapsamında, CHINT Green Energy ve iştirakleriyle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımın hem şirketlerimiz hem de ülkemizin yenilenebilir enerji hedefleri açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyor; uzun vadede sürdürülebilir ve yüksek katma değer üreten sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz.”

CHINT Solar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya ise projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güçlü yetkinliklerimizi tek bir projede bir araya getirmek bizim için son derece kıymetli. Uçtan uca yönetimini üstlendiğimiz bu lisanslı depolamalı güneş enerjisi projesinde; CHINT Green Energy’nin bu tür yatırımlara ilişkin mühendislik gücü, CHINT Power’ın enerji depolama sistemleri ve inverter çözümleri ile Astronergy’nin yerli üretim güneş panellerini entegre ederek projeye yüksek katma değer sağlıyoruz. Bu yatırımın, Türkiye’nin yenilenebilir enerji altyapısına önemli bir katkı sunacağına inanıyor; uzun vadede sürdürülebilir ve güçlü bir enerji ekosisteminin gelişimine destek olacağını öngörüyoruz.”