Chobani sponsorluğundaki “Turkish Vibe Zone” kültür ve eğlenceyi buluşturuyor

18-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Los Angeles’ın kalbinde yer alan Gloria Molina Grand Park’ta gerçekleşecek organizasyon, canlı maç yayınları, konserler, geleneksel Türk lezzetleri ve dijital deneyim alanlarıyla Türk kültürünü, misafirperverliğini ve futbol tutkusunu ABD’nin ve futbolun merkezine taşıyacak.

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, Türkiye’nin küresel ölçekteki en büyük kültürel temsil ve taraftar buluşma noktası Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Turkish Vibe Zone”, Türkiye’nin kültürünü ve hikayesini dünyayla paylaşacağı özel bir buluşma noktası olacak.

Hamdi Ulukaya tarafından kurulan ve ABD’nin lider gıda firmalarından Chobani, organizasyonun “Alan Sponsoru” olarak bu tarihi projede alacak.

Los Angeles’ta kurulacak dev ekosistemin alan sponsoru olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya şöyle konuştu:

"Dünya Kupası’nda Los Angeles’ta, Türkiye’den gelen misafirlerimizi ve milli takım destekçilerimizi Chobani sponsorluğunda 'Türkiye Burada' etkinliğinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Burası sadece maçları birlikte izleyeceğimiz bir alan değil; Türkiye’nin sıcaklığını, eşsiz misafirperverliğini, derin kültürünü, zengin mutfağını ve benzersiz güzelliklerini dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverlerle paylaşacağımız özel bir buluşma noktası.

Türkiye’yi ve kültürümüzü daha yakından tanıtmak ve yıllardır Türkiye ile Amerika arasında kurduğumuz dostluk köprüsüne katkı sağlamak benim için büyük bir gurur” dedi.

9 gün boyunca kültür, spor ve gastronomi ekosistemi

18-26 Haziran 2026 tarihleri arasında, 9 gün boyunca kesintisiz devam edecek “Turkish Vibe Zone by Chobani” organizasyonu kapsamında, ABD’deki Türk diasporası, ABD vatandaşları ve dünyanın dört bir yanından şampiyona için gelen futbolseverler gerçek bir Türkiye deneyimi yaşayacak.

Bu özel taraftar yolculuğunda, dev LED ekranlarda canlı maç yayınları gerçekleştirilirken, özel stant alanları, ödüllü mini oyunlar ve içerik stüdyolarıyla çok katmanlı ve eğlenceli bir ekosistem oluşturulacak.

Futbol coşkusu kültürel keşiflerle buluşuyor

“Türkiye is Here” (Türkiye Burada) vizyonuyla kapılarını açan bu özel alan, gerek Dünya Kupası için ABD'ye gelen küresel misafirleri gerekse Los Angeles sakinlerini futbolun ortak heyecanında bir araya getirirken onlara Türk kültürünün zengin kapılarını da aralayacak.

Sabahtan akşama kadar kesintisiz sürecek canlı performanslar, kültürel temalı paylaşımlar ve gastronomi etkinlikleriyle tüm katılımcılar, dev turnuvanın coşkusunu Türkiye’nin yüksek enerjisi ve dinamizmiyle birlikte hissedecek.

Turkish Vibe Zone by Chobani kapsamında dizayn edilen özel gastronomi noktası da Türk mutfağının seçkin tatlarını ve sıcak konukseverliğini dünyaya tanıtacak.

Gün boyu alanı ziyaret edenlere sunulacak olan taze simit, baklava ve lokum gibi ikonik ikramlar, futbol heyecanını Anadolu’nun eşsiz lezzet geleneğiyle harmanlayacak.

Sahne heyecanı ve unutulmaz atmosfer

Turkish Vibe Zone by Chobani, popüler sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak. A Milli Takımımıza destek vermek üzere bir araya gelen taraftarlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle futbol coşkusunu kültür ve eğlenceyle birleştirecek ve Los Angeles, günler boyunca unutulmaz bir festival atmosferine sahne olacak.

ABD maçı öncesi kalpler tek yürek atacak

Los Angeles şehir merkezinin en yüksek yaya trafiğine sahip ve en ikonik kamusal alanı olan Gloria Molina Grand Park’ta kurulacak olan Turkish Vibe Zone by Chobani, özellikle A Milli Futbol Takımımızın gruptaki kaderini belirleyecek büyük karşılaşmalarda tarihi anlara sahne olacak.

19 Haziran'daki Türkiye- Paraguay maçının ardından, organizasyonun heyecanı 25 Haziran’daki Türkiye - ABD karşılaşması ile devam edecek.

Maçın oynanacağı SoFi Stadyumu’na sadece yarım saatlik mesafede konumlanan alan, dev maç öncesinde on binlerce taraftarın bir araya geleceği devasa bir enerji merkezine dönüşecek. Karşılaşma, dev ekrandan canlı takip edilecek.

Lokasyon ve ulaşım detayları:

● Açık Adres: Gloria Molina Grand Park, 200 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012, Amerika Birleşik Devletleri.

● Toplu Taşıma: Metro B (Kırmızı) veya D (Mor) Hatları ile Civic Center/Grand Park İstasyonu; Metro A Hattı ile Union Station veya Little Tokyo/Arts District İstasyonu üzerinden yürüyerek kolayca erişilebilir.

● Tarih: 18 - 26 Haziran 2026 (Kapı açılışı saat 14:00).