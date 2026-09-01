Chobani'den ABD'de yeni tesis: 1,2 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basıldı

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Chobani, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Allentown kentinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla yeni bir üretim ve lojistik tesisi kuracağını açıkladı. Şirketin önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçirmeyi planladığı tesisin, yeni nesil gıda ve içecek ürünlerinin üretiminde stratejik bir merkez olarak faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 140 bin metrekarelik alana kurulması planlanan tesiste 900'den fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Yatırım kapsamında mevcut üretim altyapısının yeni ekipman, teknoloji ve üretim kabiliyetleriyle geliştirilmesi planlanıyor.

Chobani, yatırımı Keurig Dr Pepper (KDP) ile genişlettiği işbirliği kapsamında gerçekleştirecek. Bu doğrultuda KDP'nin Allentown'da bulunan mevcut üretim tesisi, depolama alanları, ekipmanları ve altyapısı Chobani'ye devredilecek. İlk olarak 2021'de faaliyete geçen tesiste kapasitenin artırılması planlanıyor.

Yeni üretim hatları kurulacak

Chobani, Allentown'daki tesiste geleneksel süte kıyasla daha yüksek protein ve daha düşük şeker içeren yeni süt ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Tesisin konumunun, ABD'nin büyük tüketici pazarlarına erişim bakımından şirkete önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına yaklaşık 800 kilometrelik mesafede bulunan tesiste 10 ayrı üretim hattının kurulması öngörülüyor. Chobani, oluşturulacak üretim kapasitesiyle yeni ürünlerin üretimini daha hızlı artırmayı ve ürün geliştirme süreçlerini kısaltmayı hedefliyor.

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, yatırımla ilgili değerlendirmesinde tesiste önemli bir potansiyel gördüğünü belirtti.

Ulukaya, "Bu tesise ilk adım attığımda burada çok özel bir potansiyel olduğunu gördüm. Tesis ve ekipman harikaydı. Kaliteli gıda üretmeyi çok iyi bilen, inanılmaz yetenekli bir ekip zaten mevcuttu. Etrafınıza baktığınızda ise Pensilvanya'nın nesillerdir ABD'nin en kaliteli sütlerini üreten köklü süt çiftliklerini görüyorsunuz. Bu benim için her şey demek; çünkü bana Chobani'yi başlattığımız ve çiftçilerimizin 20 yılı aşkın süredir hikâyemizin bir parçası olduğu New York'un kuzeyini hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'da 4 bin 300'den fazla süt çiftliği bulunuyor. Chobani'nin yatırımıyla bölgedeki süt üreticileri için önemli bir pazar oluşması bekleniyor. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasının ardından Pensilvanya'dan yıllık 1,36 milyar litrenin üzerinde süt tedarik edilmesi hedefleniyor.

KDP ile ortaklık genişletilecek

Anlaşma kapsamında tesisin operasyonları Chobani'ye devredilecek. Bunun yanı sıra KDP'nin Chobani'deki hisseleri geri alınacak ve iki şirket arasındaki dağıtım ortaklığının genişletilmesi planlanıyor.

KDP'nin ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine ulaşan doğrudan mağaza teslimat ağının, Chobani ürünlerinin daha geniş bir tüketici kitlesine ulaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tesisin mevcut çalışanlarının bir bölümünün KDP bünyesinde çalışmayı sürdürmesi planlanırken, diğer çalışanlara Chobani'ye geçiş teklifi sunulacak. Bu yolla çalışanların istihdamının devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

Keurig Dr Pepper CEO'su Tim Cofer de anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu işlemler Chobani ile olan ortaklığımızın başarısını yansıtıyor ve her iki kuruluşa da değer katacak şekilde tasarlandı. Finansal esnekliğimizi artırırken üretim ağımızın verimliliğini güçlendiriyor ve dağıtım ortaklığımızı büyütüyor" ifadelerini kullandı.