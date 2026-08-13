Chubb hissedarlarına 1,02 dolar temettü ödeyecek
S&P 500 endeksi bileşeni sigorta devi Chubb, hisse başına çeyreklik 1,02 dolar temettü ödeyeceğini duyurdu. Şirket ortaklarının mayısta onayladığı programın ikinci taksiti olan bu ödemeden, 11 Eylül 2026 iş günü sonuna kadar kayıtlı olan hissedarlar yararlanacak. Ödemeler 2 Ekim 2026’da yapılacak.
New York Borsası’nda işlem gören global sigorta lideri Chubb, 21 Mayıs 2026'daki yıllık genel kurulda hissedarlar tarafından onaylanan yıllık 4,08 dolarlık temettü programının ikinci çeyreklik dilimini resmi olarak ilan etti. S&P 500 endeksinin güçlü bir bileşeni olan şirket, hisse başına 1,02 dolar nakit temettü dağıtacak.
Ödeme takvimi netleşti
Nakit akışından faydalanmak isteyen yatırımcıların 11 Eylül 2026 mesai bitimine kadar şirketin resmi pay sahipleri listesinde kayıtlı olmaları gerekiyor. Bu hak ediş şartını karşılayan hissedarların hesaplarına ödemeler 2 Ekim 2026 tarihinde aktarılacak. Şirketin kesintisiz 33 yıldır temettü artırma geleneğini sürdürmesi, zorlu piyasa şartlarında bile finansal gücünü koruduğunun en net göstergesi olarak yorumlanıyor.