Çiçek logosu 1,5 milyon dolara mal oldu! Louis Vuitton'dan, tarihi hukuk zaferi

Fransız lüks moda markası Louis Vuitton, Çin'de açtığı marka ihlali davasını kazandı. Suzhou Orta Halk Mahkemesi, çay zinciri Molly Tea'nin kullandığı çiçek biçimli logonun, Louis Vuitton'un dünya çapında tanınan Monogram desenindeki dört yapraklı çiçek tasarımına tasarım dili, öğelerin yerleşimi ve çizgi yapısı açısından büyük ölçüde benzediğine karar verdi.

Mahkeme, Molly Tea'nin söz konusu logoyu kullanmayı durdurmasına, kamuoyuna açık şekilde özür yayımlamasına ve Louis Vuitton'a 10,3 milyon yuan (yaklaşık 1,5 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Karar henüz Çin'in resmî çevrim içi mahkeme kararları veri tabanında yayımlanmazken, taraflardan da dava hakkında kamuoyuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Molly Tea'nin kurucusu ise kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.

Farklı sektörlerde olsalar da tüketici yanılabilir

Mahkeme kararında, Louis Vuitton ile Molly Tea'nin farklı sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen tüketicilerin iki marka arasında ticari bir ortaklık ya da lisans anlaşması bulunduğunu düşünebileceği vurgulandı. Bu nedenle benzer logonun marka hakkı ihlali oluşturduğu değerlendirildi.

Louis Vuitton, Monogram deseninde yer alan dört yapraklı çiçek figürünü Çin'de bağımsız bir marka olarak da tescil ettirmiş durumda. Molly Tea ise benzer dört taç yapraklı çiçek tasarımını mağaza tabelalarında, içecek bardaklarında, alışveriş çantalarında ve diğer ambalajlarında kullanıyordu.

Kültürel semboller tartışma yarattı

Dava, Çin'de yalnızca marka hukuku açısından değil, kültürel sembollerin ticarileştirilmesi bakımından da tartışma başlattı.

Mahkeme, dört yapraklı çiçek motiflerinin Çin kültüründe yaygın olarak kullanılmasına rağmen Louis Vuitton'un tasarımındaki kıvrımlar, çizgi kesişimleri ve genel kompozisyonun ayırt edici nitelik taşıdığını belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily, şirketlerin kültürel unsurları yaratıcı biçimde yorumlayarak marka haline getirebileceğini ancak bunun ortak kültürel semboller üzerinde mutlak tekel oluşturamayacağını savundu.

Legal Weekend ise marka hukukunun çiçek figürünü değil; tasarımın özgünlüğünü, uzun yıllar boyunca münhasır kullanımını ve bu süreçte oluşan marka değerini koruduğunu değerlendirdi.

Lüks markalar ile çay zincirleri sık sık iş birliği yapıyor

Çin'de son yıllarda çay zincirlerinin lüks moda markaları, müzeler ve eğlence şirketleriyle sınırlı süreli iş birlikleri gerçekleştirmesi tüketicilerin bu tür logoları resmî ortaklık göstergesi olarak algılamasına neden oluyor.

Louis Vuitton'un 2022 yılında Manner Coffee ile, Heytea'nın ise 2023 yılında Fendi ile gerçekleştirdiği özel ürün iş birlikleri buna örnek gösteriliyor.

Öte yandan Louis Vuitton'un Çin fikrî mülkiyet kurumuna dört yapraklı veya dört taç yapraklı benzer tasarımlara karşı bugüne kadar 151 itiraz başvurusu yaptığı ve bunların yüzde 83'ünde başarılı olduğu belirtildi.

Molly Tea'nin 2023 ve 2024 yıllarında benzer çiçek tasarımlarını içeren çeşitli marka başvuruları yaptığı, bu başvuruların bir bölümünün ise reddedildiği aktarıldı.

İlginç şekilde dava kamuoyuna yansıdıktan sonra Molly Tea'nin Weibo'daki resmî hesabının takipçi sayısı yalnızca 30 gün içinde 250 bin kişi arttı. Davanın ikinci derece yargılamaya taşınıp taşınmayacağı ve nihai kararın ne zaman kesinleşeceği ise henüz netlik kazanmadı.