Çiftçi Gurme, yerli üretim gıda ihracatını artırmayı hedefliyor

Ülkemizin gıda ihracatı her geçen gün artarken, yerel üretimlerin toplamdaki payının düşük olması yeni nesil gıda teknolojileri şirketlerini harekete geçirdi. Bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefleyen gıda teknolojileri platformu Çiftçi Gurme, Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, stratejik iş birliklerine de imza atarak yerli üreticiler ve global pazarlar arasında gastronomi köprüsü oluşturuyor.

Türkiye’nin gıda ihracatındaki artış sürerken gıda teknolojileri platformu Çiftçi Gurme, toplam gıda ihracatı içindeki yerli üretimin payını artırmayı hedefliyor. Tarım teknolojisini gıda sektörüyle birleştirerek katma değeri yüksek gastronomik ürünlerin üretimini kontrollü bir şekilde artırmayı ve böylece ihracattaki gıda payını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Çiftçi Gurme Kurucu Ortaklarından Ozan İnan, bu hedef doğrultusunda başta seçilmiş kooperatifleri ve küçük ölçekli üreticileri pazara dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye’de yetişen sebze, meyve, et ve süt ürünlerinin en iyisini keşfetmek, henüz fark edilmemiş lezzetleri bulup tüketicilere ulaştırmak için teknolojiyi avantaja çevirdiklerini dile getiren İnan, “Çanakkale başta olmak üzere, birebir sahibi ve yönetim hakkına sahip olduğumuz çiftlik, bahçe ve tarlalarda tarımı teknoloji ile bütünleştiren platformumuz aracılığıyla hem yerel hem de global pazarlara en özel ürünleri sunuyoruz. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürmenin yanı sıra, stratejik iş birlikleri yaparak sektörde hem rekabet avantajı sağlıyor hem de üretimden lojistiğe kadar tüm aşamalardaki ağları güçlendirerek tarımda sürdürülebilirliği destekliyoruz.” dedi.

“Gastronomi köprüsü kurduk”

İşbirlikleri sayesinde çiftçilerin değer zincirine entegre olmasını sağladıklarını belirten İnan, şunları kaydetti: “Yeni nesil bir gıda teknolojisi şirketi olarak, kendi sahip olduğumuz çiftliklerin haricinde kooperatiflerle çalışarak başta küçük ölçekli çiftçiler olmak üzere tüm üreticilerin işlerine katma değer kazandırıyoruz. Onlara küresel pazarlara kapı açılmalarını sağlayan, standartları oluşmuş ve sürdürülebilir bir gastronomi köprüsü kuruyoruz. Bu çerçevede Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi ve reçetelendirmede bölgemizin yeni nesil şeflerinden Artizan Vera ile kurduğumuz iş ortaklıklarımızla ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi’yle ortak finansman modellerimiz sayesinde ölçek ekonomisine ulaşıyor, planlı üretime yön veriyoruz. Artizan Vera ile ise dünya markaları yaratabilecek reçeteler ediniyor ve yeni ticari ilişkiler yaratıyoruz. Tüm bu çalışmalarla yereldeki üreticilerin iş süreçlerini standarda kavuşturup büyümesine yardımcı olurken, bereketli topraklarımızda yetişen yüksek kaliteli tarım lezzetlerini yeni pazarlara ulaştırıyoruz.”

"Üretim bandımızı kadınlara ayırıyoruz"

Değer analizinden üretim faaliyetleri ve katma değeri yüksek nihai ürünlerin pazara ulaştırılmasındaki tüm sürecin daha doğru ve etkili bir şekilde yönetildiğini belirten Şef Vera Didem Piyan ise “Öğrenmenin ve gelişimin sürekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden kadınların ekonomik çizelgede hak ettiği yeri henüz bulamadığını görüyor ve üretim bandımızı kadınlara ayırıyoruz. Bu topraklardan gelen kazancımızı yine pozitif ayrımcılık yaparak satılan her ürünün belli bir oranını ülkemizin geleceği olan kız çocuklarına eğitim desteği olarak fonluyoruz.” şeklinde konuştu.

Tarımsal arzda süreklilik

Çanakkale Bayramiç Değişim Kooperatifi Başkanı Coşkun Yılmaz da şunları kaydetti: “Son dönemde gübre ve üretim maliyetlerindeki artış, satış zincirlerindeki kâr dağılımı ve yeni pazarlara ulaşmadaki zorluklar tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Biz de tarımsal örgütlenme oluşturmak, gıda zincirlerini iyileştirmek, iklim değişikliği kapsamında arzın sürdürülebilirliğini sağlamak için çıktığımız yolda küçük ölçekli üreticiyi hem bilgi ve deneyim açısından hem de maddi olarak destekliyoruz. Üretimin verimliliğini artırıyoruz.”

Gelecek yıl global pazarlara odaklanacaklar

Gelecek dönemde teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak tarım ve gıda sektörünün global pazarlardaki lokal damak zevklerine göre konuşlanmış marka olmayı hedeflediklerini aktaran Çiftçi Gurme Yönetici Ortağı Orçun Özalp ise 2023 planlarına ilişkin şunları söyledi: “Gelecek yıl daha çok yurt dışı satış kanallarına odaklanmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda platformumuzu gıda üretimi, işleme ve gıda perakendeciliğini uçtan uca yönetebileceğimiz şekilde geliştireceğiz. Temiz tarımda veri işleme ve geliştirme yaparak Tarım 4.0 alanında öne çıkan foodtech alanında örnek olacağız. Permakültürel tarımda ve gastronomik ürünler ile global rekabette ülkemize ödüller kazandırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız.”



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