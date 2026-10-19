Çiğ köfte, uygun fiyatıyla öğün alternatifleri arasına girdi

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Bitkisel içerikleri ve yeşilliklerle birlikte tüketilebilmesi, çiğ köfteyi farklı tüketici grupları açısından alternatif bir seçenek haline getiriyor. Adıyaman Çiğköfte markasının kurucusu Ramazan Altuğ, tüketicilerin uygun fiyatlı menülere ilgisinin arttığını belirterek, şubelerinde öğrenci ve çalışanların tercihlerini dikkate alan menüler sunduklarını ifade etti.

Fiyat politikası tüketicilerin alım gücünü gözeterek belirleniyor

Altuğ, işletmelerinde fiyat politikasını tüketicilerin alım gücünü gözeterek belirlemeye çalıştıklarını belirtti. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı menülere ilgi gösterdiğini aktaran Altuğ, ürünlerin taze sunumuna ve yeşilliklerle desteklenmesine önem verdiklerini kaydetti. Çiğ köftenin farklı öğünlerde tüketilebilmesinin talebi desteklediğini belirten Altuğ, tüketicilerin fiyat ve ürün içeriğini birlikte değerlendirdiğini ifade etti.

Günlük 3,5 ton üretim kapasitesi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki üretim tesisinden Türkiye'nin farklı bölgelerine ürün gönderdiklerini belirten Altuğ, günlük 3,5 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi. Bu kapasitenin, 100 gramlık porsiyon hesabıyla günde yaklaşık 35 bin kişilik üretime karşılık geldiğini ifade eden Altuğ, merkez, üretim tesisi ve franchise şubeleriyle birlikte yüzlerce kişiye ulaşan bir istihdam yapısına sahip olduklarını söyledi.

Ürünlerini Türkiye'deki yemek sipariş platformları üzerinden de tüketicilere ulaştırdıklarını belirten Altuğ, gıda güvenliği, ürün kalitesi ve hizmet standardını koruyarak uygun fiyat politikasını sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Gıda enflasyonunun tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin devam ettiği bir dönemde sektörün önceliklerinden birinin, maliyetleri kontrol altında tutarken erişilebilir fiyatlarla tüketiciye ulaşmak olduğu belirtiliyor.