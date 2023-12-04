Çiğköftem, Afrika ve Hindistan’da 50 şube açacak

Ulusal Franchise Derneği’nin (UFRAD) tesciliyle, “Türkiye’nin Avrupa’da En Çok Restoranı Olan Markası” unvanını taşıyan Çiğköftem, Afrika ve Hindistan pazarını da açılıyor. Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Franchise Expo Fuarı’nda yeni franchise başvuruları alan Çiğköftem, bahsi geçen Afrika ve Hindistan’da 2024 yılında şubeleşmeye başlamayı hedefliyor.

Çiğköftenin yanı sıra ürün gamında, Vegan İçli Köfte, Falafel, Yaprak Sarma gibi ürünler de bulunan Çiğköftem’in CEO’su Nezif Emek, “Ürün gamımız, sağlıklı ve pratik beslenmek isteyen tüketicilerin yanı sıra vegan-vejetaryen hedef kitleye de hitap ettiği için büyüme hızı yüksek olan bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Dünyadaki vegan nüfusu 2023’te 80 milyonu aşmış durumda. Türkiye Vegan Birliği'nin V-Label Almanya Ofisi tarafından yapılan Proveg International raporuna göre; küresel bitki bazlı gıda sektörünün 2027 yılına kadar 74 milyar dolara ulaşacağı ve yıllık büyüme oranının da yüzde 12 bandında olacağı tahmin ediliyor. Ürün gamımız ve ürün sunum şeklimizle bu pazarda farklı bir alternatif olan markamızın, ilerleyen yıllarda daha da hızlı bir büyüme trendinde olacağının sinyallerini şimdiden görüyoruz. Almanya’daki fuarda, vegan ve vejetaryen nüfusu 500 milyonun üzerinde olan Hindistan ile büyük bir potansiyel barındıran Afrika pazarı için prensip anlaşmalarını tamamladık. Önümüzdeki 5 yıl içinde Afrika ve Hindistan’da 50 şube açmayı hedefliyoruz.” dedi.