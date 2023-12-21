Çilek ihracat hedeflerini yeni isimlerle güçlendiriyor

Şirket açıklamasına göre, 5 kıtada 500'ün üzerinde satış noktasında hizmet veren Çilek, ihracat adımların üst yönetime atadığı 2 yeni isimle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirketin Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu ihracat genel müdür yardımcılığı görevine Çağdaş Bolat ve Avrupa Bölgesi'nden sorumlu genel müdür yardımcılığına da Fatih Türk getirildi.

Stratejik genişleme, franchise ve master franchise yönetiminde deneyimli Çağdaş Bolat, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan oldu. Bolat, Romateks'te başkan yardımcılığı, Empress Kuyumculuk'ta satış direktörlüğü, Panço Giyim Sanayi ve Ticaret şirketinde uluslararası satış ve iş geliştirme müdürlüğü, Eroğlu Holding, Colin's, EMENA uluslararası satış müdürlüğü, Levi Strauss Türkiye bölge müdürlüğü ve Garanti Sigorta'da portföy yöneticisi görevlerinde bulundu.

Fatih Türk ise Philadelphia Üniversitesi'nde lisans derecesini Tekstil Mühendisliği ve Pazarlama alanında yaptı. Ardından Drexel Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama MBA programını tamamladı ve Koç Üniversitesi'nde Perakende Pazarlaması alanında Executive MBA programını bitirdi. Arma Global Trade Uluslararası İş Geliştirme Direktörü olarak da çalışan Fatih Türk, daha önce sırasıyla Lefon, Chakra, Dagi, Çalık Denim, Koleksiyon Mobilya, Taç & Linens, Marteks ve Limited INC. şirketlerinin satış pazarlama birimlerinde yöneticilik yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çilek Genel Müdürü Muzaffer Çilek, yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, özgün tasarımlar oluşturduklarını belirterek, "Dünya genelinde hizmet verdiğimiz mağazalarımız ile müşterilerimize ulaşıyor ve yeni satış noktalarımız, yeni ürünlerimiz ve pazarlama faaliyetlerimiz ile değer yaratıyoruz. Bu kapsamda Çilek olarak uluslararası genişlememizi sürdürürken yatırımlarımıza da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.