Çilek Mobilya’dan 4 bin kişilik konteyner kent

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yaraları sarabilmek için ilk andan itibaren 4 ayrı kurtarma ekibinin yanı sıra Çilek Vakfı’nın gıda yardım araçlarıyla da depremzedelerin yanında olan Çilek Mobilya, şimdi de 1.000 konteynerden oluşan, 4 bin kişinin yaşayabileceği bir konteyner kent kuruyor. Acı haberi aldıkları ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Çilek Holding CEO’su Muzaffer Çilek, “İlk aşamada AFAD ile organize olarak ilçe ve köylere Çilek Vakfı gıda ürünlerini ulaştırdık. İlave olarak; toplam 16 kişiden oluşan 4 ayrı kurtarma ekibimizle de sahadaki profesyonel ekiplerle koordineli olarak kurtarma çalışmalarına destek verdik. Depremzedeler evlerine giremiyor. Kalıcı konutlar yapılana kadar barınma sorununu çözebilmek için konteyner kentler kurulması gündeme geldi. Biz de Çilek Mobilya olarak; bölgeye 1.000 adet konteynerden oluşan Çilek Konteyner Kenti kurmaya karar verdik. Konteyner kent, AFAD’ın yönlendirmesiyle Hatay ve civarında kurulacak” diye konuştu.

3 vardiya ile üretiliyor

Çilek Acil Yardım Ekibi’nin AFAD ve Hatay Kriz Merkezi ile şehrin çeşitli alanlarında incelemeler yaptığını bildiren Muzaffer Çilek, “Konteyner üretimi için özel malzeme tedarikini sağladık ve 4 bin kişinin barınabileceği konteynerlerin üretimi başladı. Ağır kış şartları nedeniyle 1.000 adet konteyneri hızla ve partiler halinde her 10 günde bir bölgeye sevk edeceğiz. Konteynerler 3 vardiya ile gece gündüz üretiliyor. İnşallah kırk güne kadar hepsi yerlerine ulaşmış olacaklar. Konteynerler uygun görülen alan veya alanlara yerleştirilecek. Çilek Konteyner Evlerinde 4 kişilik bir aile barınabilecek. Konteyner evlerinde ranza, eşya dolapları, yatak, yorgan, halı ve perde de olacak” dedi.