Çimko, 44,9 milyon dolarlık ilave tahvil ihracı gerçekleştirdi

Çimko, 2030 vadeli tahvili kapsamında 44,9 milyon ABD doları tutarında ek ihracı fiyatladı. İlave tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ile Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraki olan Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı (re-offer price) ve %8,238 yeniden satış getirisi (re-offer yield) ile fiyatlandı.

Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. İlave ihraçtan sağlanan kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla; diğer girişimlerin yanı sıra, karbon azaltım stratejisi ve ön kalsinasyon yatırımı dahil olmak üzere enerji verimliliğinin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak projelerde kullanılacak.

Söz konusu ihraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 45 milyon ABD doları tutarındaki 2030 vadeli tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon ABD dolarına ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahviller ile aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.

9 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanan işlem, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Çimko, daha önce 300 milyon ABD doları tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” kapsamında “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görüldü.