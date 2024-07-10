Çimko, güneş enerjisi üretiminde sektör liderleri arasında

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SANKO Holding’in çimento sektöründeki lokomotif şirketi Çimko, iklim değişikliğiyle mücadeleye destek vermek ve düşük karbona geçiş sürecinde öncü olmak hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kazandırdı.

Çimko, üretim tesislerinin ihtiyacı olan elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etmek üzere, 2023 yılında yaklaşık 55 milyon dolar yatırımla Ankara, İzmir ve Manisa’da 750 dönüm alan üzerinde toplam 49 MW kurulu güce sahip 6 adet güneş enerjisi santralini (GES) bünyesine kattı. Bu yatırımlarla 16 bin hanenin tüketimine denk gelen yıllık yaklaşık 80 milyon KWh’a yakın elektrik üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve İzmir Dikili’de toplamda yaklaşık 55 MW kurulu güce sahip 4 adet güneş santrali kurulumu için çağrı mektubu alan Çimko, ayrıca 65 MW kurulu güce sahip güneş santrali kurulumu için çağrı mektubu başvuruları yaparak kurulu gücünü toplam 170 MW’a çıkarmayı planlıyor.

10 yılda yüzde 100 yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji yatırımlarında sektörün öncü şirketlerinden birisi olduklarını söyleyen Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, “Çimento üretim sürecinde kullanılan enerjinin kaynağını çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde güneş enerjisine dönüştürmek için önemli bir adım attık. Mevcut kurulu GES kapasitemiz, yıllık 1,3 milyon ton klinker ve 2,6 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip Bartın Fabrikamızın enerji ihtiyacına karşılık geliyor. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla 10 yıl içinde tüm tesislerimizdeki enerji ihtiyacımızın yüzde 100’ünü, yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar hem şirketimizin enerji maliyetinin düşürülmesini sağlayacak hem de de-karbonizasyon ve sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkıda bulunacak” diye konuştu.