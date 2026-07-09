Çimko’nun 2024 Sürdürülebilirlik Raporu dünyanın en iyileri arasında seçildi

SANKO Holding’in çimento ve hazır beton sektöründeki lider şirketi Çimko, sürdürülebilirlik ilkelerini iş kültürünün merkezine alarak yürüttüğü çevresel ve toplumsal sorumluluk odaklı faaliyetlerini uluslararası alanda önemli bir başarıyla taçlandırdı. Çimko 2024 Sürdürülebilirlik Raporu, dünyanın en prestijli iletişim platformlarından League of American Communications Professionals (LACP) tarafından düzenlenen 2025/26 Inspire Awards Kurumsal Yayıncılık Kategorisinde küresel ölçekte önemli bir derece elde etti.

Farklı sektörlerden yaklaşık 1.500 başvurunun kabul edildiği ve küresel düzeyde yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda Çimko, bağımsız jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda en yüksek derece olan Platinum Ödül’ün sahibi oldu. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve stratejik adımlarını kamuoyuyla paylaşan rapor, uluslararası değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 99 toplam skor elde ederek dünya genelindeki en iyi çalışmalar listesinde 14. sırada, Türkiye’de ise en iyi beş rapor arasında yer aldı.

LACP jürisinin metrik bazlı detaylı değerlendirmesinde Çimko 2024 Sürdürülebilirlik Raporu; İlk İzlenim kriterinde 30 üzerinden 30, Genel Anlatım ve İçerik Kalitesinde 10 üzerinden 10, Genel Görsel Tasarımda 10 üzerinden 10 tam puan aldı. Rapor, Mesaj Netliği ve Organizasyon alanında 20 üzerinden 20 tam puana ulaşırken, Algılanan Alaka Düzeyi ve Güncellik kriterinde 10 üzerinden 10; Yaratıcılık başlığında ise 20 üzerinden 19 puan elde etti. Kazanılan bu başarı, Çimko’nun kurumsal duruşunun, şeffaflık yaklaşımının ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığının uluslararası düzeyde tescili niteliği taşıyor. Çimko, sektörüne ve geleceğe değer katma hedefi doğrultusunda; yerel kurumlar, daha sürdürülebilir, daha şeffaf ve daha güçlü yarınlara katkı sunmaya devam ediyor.