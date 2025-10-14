Çimsa, ABD’deki yeni yatırımını devreye alarak gri çimento üretimini 3 kıtaya taşıdı

“Yerelden küresele” dönüşüm stratejisi kapsamında uluslararası büyümesini hızlandıran Çimsa, ABD’deki gri çimento öğütme tesisi yatırımını tamamladı. Çimsa’nın bağlı ortaklığı Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation tarafından Houston’da yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen yeni tesis, yıllık 600 bin ton gri klinker öğütme kapasitesine sahip olacak.

Hali hazırda ABD’deki beyaz çimento öğütme tesisiyle yıllık 300 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olan şirket, yeni yatırımıyla birlikte ABD gri çimento pazarındaki konumunu üretim yetkinliğini ekleyerek daha da güçlendirmiş oldu.

Beyaz çimentoda olduğu gibi gri çimentoda da global bir marka yaratma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu tesis, Çimsa’nın Türkiye dışındaki ikinci gri çimento üretim üssü oldu. Bu yatırımla birlikte Çimsa, aynı coğrafyadaki hem beyaz hem de gri çimento üretim portföyüyle ABD’de çok daha güçlü bir oyuncu haline geldi.

“Çimsa artık tam anlamıyla, küresel bir yapı malzemeleri oyuncusu”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, 2020’de çok güçlü ve kararlı bir stratejiyle yola çıktıklarını hatırlatırken, “Bunu yaparken amacımız, hem coğrafi üretim çeşitliliği hem de farklılaşan ürün gamıyla Çimsa’yı küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüştürmekti. Bu süreçte bir yandan mevcut operasyonlarımızı güçlendirirken, diğer yandan da uluslararası satın almalar ve yeni yatırımlarla yolumuza devam ettik. 2021’de gerçekleştirdiğimiz İspanya’nın Valensiya şehrinde yer alan Bunol fabrikası satın alımıyla beyaz çimento pazarında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olduk. Ardından, geçen yıl tamamladığımız Mannok yatırımıyla özellikle İrlanda ve Birleşik Krallık coğrafyasında varlığımızı pekiştirirken, portföyümüze eklediğimiz yeni ürünlerle dönüşümümüzü hızlandırdık. Bugün ise ABD’deki yeni yatırımımızı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. ABD pazarında uzun süredir ihracat yoluyla varlık gösteriyorduk. ABD’de kurulu şirketimiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım ise bizim için bir dönüm noktası niteliğinde. Artık ABD’ye yalnızca ihracat yapan bir marka değil, yerinde üretim gücüne sahip bir oyuncuyuz. Bu sayede lojistik avantajlar elde ederken, müşterilerimize çok daha hızlı ve etkin hizmet sunabileceğiz. Aynı zamanda ABD’de yerel üretim kabiliyetimizle satış hacmimizi artırmayı ve pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Döviz bazlı gelirlerimizin payının artırılmasına katkı sağlayacak”

ABD pazarında güçlenmenin ve ürün portföyünü çeşitlendirmenin finansal ve stratejik hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar şöyle devam etti: “Bugün ABD’de satılan her beş beyaz çimentodan biri Çimsa imzası taşıyor. Gri çimento pazarı elbette çok daha rekabetçi. Ancak markamızın gücü, itibarlı konumumuz, ürün ve hizmet kalitemiz ve dinamik ve yetkin organizasyon yapımız sayesinde kısa sürede önemli başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük inşaat ve altyapı pazarlarından biri olan, ABD inşaat sektöründe hem gri hem de beyaz çimento ürünlerimizle var olmak, küresel ayak izimizi güçlendirirken, Çimsa’nın döviz bazlı gelirlerimizin toplam gelirler içindeki payının artırılmasına da katkı sağlayacaktır.”

“Çimsa abd’deki ilk ve tek Türk çimento üreticisi”

Çimsa’nın ABD’deki ilk ve tek Türk çimento üreticisi olduğunu da vurgulayan Umut Zenar, “Dünyada iş yapış şekilleri baştan aşağı değişirken, küresel ölçekteki şirketleri pozitif anlamda ayrıştıran en önemli unsurlardan birinin de müşteriye olan yakınlık. Yerinde üretim kabiliyetimizin bize verdiği stratejik güçle, tedarikte süreklilik sağlamayı, müşterilerimize her zaman daha yüksek değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.