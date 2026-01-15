Çimsa, Bilecik'teki maden projesi ruhsatının iptali için başvuru yaptı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, İntikamtepe Şehitliği yakınlarında bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası'nda sahip olduğu ruhsatın iptali için gerekli işlemleri başlatırken projeye ilişkin bugüne kadar yapılan tüm başvuruları da geri çektiğini duyurdu.

Umut Zenar, Bilecik'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek Çimsa'nın Eskişehir fabrikasının 80 yıllık ham madde ihtiyacını sağlayabilecek rezervi bulunan ve şehitliğe yaklaşık 2 kilometre mesafedeki sahanın ruhsat iptali için başlatılan çalışmaları anlattı.

Beyaz kalkerin beyaz çimento üretimi için stratejik bir ham madde olduğunu belirten Zenar, Çimsa'nın dünyanın en büyük ikinci beyaz çimento üreticisi olarak 70 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

Zenar, söz konusu sahayla ilgili sürecin 2022'de başladığını ve işletme ruhsatının yasal süreçler yönetilerek alındığını dile getirerek, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve orman izin başvurularının da sorunsuz tamamlandığını kaydetti.

"Maden ruhsatıyla ilgili başvurularımızdan feragat ettik"

Süreçler bittikten sonra bölgenin sit alanı kapsamında olduğuna dair bilgi paylaşıldığını ifade eden Zenar, "Bilgi paylaşımının devamında hızlı şekilde, bilirkişi raporunu da beklemeden hassasiyeti gözeterek yürütme kurulu kararı aldık." dedi.

Zenar, "Biz öncelikle şu andaki maden ruhsatıyla ilgili başvurularımızdan feragat ettik. Aynı zamanda burayla ilgili bir kültürel tespit çalışması olması durumunda Çimsa olarak rehabilitasyonu ve korunması yönünde de her türlü desteği vereceğimizi paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zenar, Sabancı Grubu'nun 1925'te Cumhuriyet'in getirdiği değerlerle kurulduğunu ve holding ile topluluk şirketlerinin şehitlerin aziz hatırasına gölge düşürecek bir aksiyon içerisinde olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü bizim tek önceliğimiz Türkiye'dir. Hiçbir yatırım, hiçbir ticari fayda bu önceliği değiştiremez ki burada aldığımız karar da bunun bir ispatıdır. Biz bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşmak felsefesiyle hareket eden bir grubuz ve buna da devam edeceğiz. Bu Sabancı Holding'in varoluş amacıdır."

Zenar, kamuoyunda oluşan hassasiyeti faaliyetlerini sınırlayan bir engel olarak değil, toplumsal birlikteliğin bir simgesi olarak gördüklerini belirterek, "Bunu, bize bugünleri armağan edenleri el üstünde tutma kültürünün çok değerli bir parçası olarak görüyoruz. Bu hassasiyeti sonuna kadar paylaşıyoruz" dedi.