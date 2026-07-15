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Çimsa, CAC üretim kapasitesini yüzde 50 artırdı

Çimsa, Mersin Fabrikası'ndaki Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) kapasite artırımı yatırımını devreye aldı. Yatırımla şirketin yıllık CAC klinkeri üretim kapasitesi 197 bin tona yükseldi.

Haber Merkezi
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Çimsa, CAC üretim kapasitesini yüzde 50 artırdı
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Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), Mersin Fabrikası'nda gerçekleştirdiği Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) kapasite artırımı yatırımını devreye aldığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini geliştirme stratejisi kapsamında hayata geçirilen yeni üretim tesisinde deneme üretimi ve test süreçleri tamamlandı.

Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte Çimsa'nın yıllık CAC klinkeri üretim kapasitesi 131 bin tondan 197 bin tona yükseldi.

Şirket, kapasite artışıyla birlikte küresel CAC pazarındaki dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunu daha da güçlendirdiğini bildirdi.

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