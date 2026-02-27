Çimsa ciroda 1,1 milyar dolar barajını aştı

Operasyonel gücünü finansal sonuçlarına taşımayı sürdüren Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, 2025 yılına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl satışlarını yüzde 25’lik artışla 45,9 milyar TL seviyesine yükselten Çimsa, böylece 1,1 milyar dolarlık ciro barajını aşmış oldu. Çimsa ürün, müşteri ve coğrafi çeşitliliğiyle satışlarını artırırken, 2025 yılında FAVÖK’ünü yüzde 13’lik yükselişle 8,2 milyar TL’ye taşıdı. Çimsa’nın 2025 yılı net kârı da 3,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Sürdürülebilir büyüme odağımız devam ediyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Türkiye’de ve dünyada faaliyet ortamını zorlaştıran tüm gelişmelere rağmen Çimsa’nın yıl başında belirlenen bütçelerin üzerinde bir performans ortaya koyduğunu ifade ederken, “Çimsa’yı geleceğe taşırken iki önceliğimiz var. Birincisi karlılığımızı ve bilanço kalitemizi koruyup, güçlendirip, gelecekteki yeni yatırımlarımız için fırsat yaratmak. İkincisi ise katma değerli ürün ve çözümlerimizle müşterilerimize fayda sağlamak. 2025 bu iki stratejik düşünceyi de güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Devam eden yoğun yatırım dönemine rağmen hem FAVÖK’te hem de borç çarpanımızdaki iyileşme ile bir taraftan büyümeyi diğer taraftan finansal sürdürülebilirliği sağlayarak, karlı büyüme odağımızı göstermiş olduk” dedi.

“Genişleyen ürün portföyü ve artan ticaret operasyonlarından güçlü katkı”

2024 yılında Çimsa bünyesine katılan Mannok’un yıllık etkisini ilk kez 2025 bilançosunda tam olarak gördüklerini de hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar şunları söyledi: “Mannok yıllık bazda yaklaşık yüzde 20’lik bir FAVÖK marjı üreten, operasyonel verimliliğiyle Avrupa’daki tesisler arasında örnek gösterilen bir yapı. Ayrıca Mannok’un şirketimize getirdiği çeşitlendirilmiş ürün portföyü sayesinde, yalıtım ve paketleme gibi çimento dışı yapı malzemeleri alanlarından da finansallarımıza önemli bir katkı aldık. Tüm bunlarla birlikte Mannok, Çimsa’nın kârlı büyüme stratejisinde ve yapı malzemeleri şirketine dönüşüm vizyonunda ne kadar önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdi.”

“Türkiye’deki CAC yatırımımız yılın ilk yarısında devreye alınacak”

2025 yılında Türkiye’de ve yurt dışında yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, “Özellikle 2025 yılının son çeyreğinde ABD’de devreye aldığımız gri çimento yatırımımızla birlikte, pazardaki etkinliğimizi artırdık. Artık hem beyaz hem de gri çimentoda ABD’de lokal bir üreticiyiz. Bununla birlikte Türkiye’de de yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bir yandan sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımlarla var olan tesislerimizi dünyada kendi alanında örnek tesisler haline getirirken bir yandan da Çimsa’nın katma değerli ürün portföyünü genişletecek; bu alanda küresel ayak izimizi artıracak adımlar atıyoruz. Bugün çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi gören ve malzeme dönüşümünün bizim sektörümüzdeki en önemli örneklerinden olan CAC’ta ülkemizdeki tek üreticiyiz. Şu anda Mersin’de devam eden ilave CAC yatırımımızın bu senenin ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte, Çin hariç pazarlardaki küresel CAC tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine yanıt verebilecek bir kapasiteye sahip olacağız. Ayrıca, yine Mersin fabrikamız üzerinden dünyanın 80’e yakın ülkesine beyaz çimento ihracatı gerçekleştirerek, ülkemizin katma değerli ihracat seferberliğine de katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları yatırımların yanı sıra Çimsa’nın ürün portföyünü de yapı malzemeleri odağında sürekli olarak geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Umut Zenar, “Geçtiğimiz yıl içerisinde bünyemize kattığımız Kratos inşaat güçlendirme çözümleri ile yapı malzemeleri alanındaki ürün portföyümüzü ileri teknolojiye sahip sentetik fiber ürünleriyle güçlendirdik. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen bu katma değerli ürünleri, 80’e yakın ülkeye yayılan global satış ağımız aracılığıyla dünya pazarlarına sunuyoruz. Çimsa bünyesinde, inovasyonu sadece bir araştırma faaliyeti olarak değil; tasarımdan ürüne uzanan bir değer zinciri olarak ele alıyoruz. Bu iş kültürü bize gerçek ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmemizi sağlıyor. Bu anlayış doğrultusunda, Formülhane’de kendi mühendislerimizce geliştirdiğimiz Flycrete ürünümüz, havalimanı pistleri gibi ağır yüke maruz kalan alanların sadece 3 saat içinde onarılarak uçakların inişi için tekrar hazır hale getirilmesini sağlıyor. Diğer yandan 3D teknolojisini Çimsa’nın özel reçete beyaz betonu ile buluşturan Rapidome geleceğin yapılarını sadece 48 saat içerisinde inşa ediyor” dedi.