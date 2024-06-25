Çimsa’dan EBRD ile yeni kredi anlaşması
Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Çimsa, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre, anlaşma 2 yılı anapara geri ödemesiz ve toplam 5 yıl vadeli olacak.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacaktır. Söz konusu kredi, Şirketimizin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır.”