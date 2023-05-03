Çimsa’dan İspanya’ya 4,2 milyon euroluk GES yatırımı

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, İspanya’daki beyaz çimento fabrikasında 4,2 milyon euro’luk yatırımla güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor. ID Energy Group tarafından anahtar teslim kurulacak sistem, 7,2 MW kurulu güce sahip olacak ve yılda yaklaşık 12 GWh elektrik üretecek.



14 futbol sahası büyüklüğünde 100 bin metrekare alan üzerinde 11 bin adet güneş panelinin kullanılacağı GES projesi, 2023 yılında aktif olarak devreye alınacak. GES'te üretilen enerjinin tamamı Çimsa Cementos tarafından tüketilecek.



Güneş enerjisi yatırımı tamamlandıktan sonra İspanya'daki fabrikanın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 16'sını karşılayacak. Üretilen yenilenebilir enerji miktarı (12 GWh/yıl), 3 bin 600 konutun elektrik ihtiyacına ve yılda 3 bin ton CO2 salımına eşdeğer olacak.



Güneş enerjisi yatırımının çevresel faydaları arasında yenilenebilir enerji tüketimi yoluyla çevrenin korunması, tesisin enerji derecesinin iyileştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması yer alıyor.

“Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz”

İspanya’daki fabrikada yapılacak güneş enerjisi santralinin Çimsa’nın enerji verimliliği ve yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirme çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Çimsa CEO’su Umut Zenar, şunları kaydetti: “Küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için yenilenebilir enerji kullanımına yönelik büyük çaplı bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme hedefiyle, yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konulara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra İspanya’da da hayata geçireceğimiz güneş enerjisi yatırımlarımızın tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”