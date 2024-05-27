Çimsa’nın emisyon azaltım hedefine uluslararası onay

Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından yürütülen validasyon çalışmalarının tamamlanması ardından Çimsa’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan ve 1.5°C senaryosuna uygun hedefler tescillendi.

Buna göre Çimsa, 2021 baz yılı olarak 2033 yılına kadar; Kapsam 1 ve Kapsam 2 ürün emisyon yoğunluğunu yüzde 42,1, 2022 baz yılı olarak 2033 yılına kadar; satın aldığı klinker ve çimento için Kapsam 3 ürün emisyon yoğunluğunu ise yüzde 43,4 azaltmayı hedefliyor.

"Artık hedeflerin aksiyona dönüşme zamanındayız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Çimsa CEO’su Umut Zenar, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ortaklığında kurulan SBTi’nin Çimsa’nın karbon azaltım hedeflerini tescil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çimsa’nın sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak yarınları bugünden şekillendirmek adına yürüttüğü tüm faaliyetlerinde ve yatırımlarında karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları önceliklendirdiğini vurgulayan Zenar, şunları kaydetti: “Yatırımcılar, kamu kurumları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen global ve prestijli inisiyatif Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin Çimsa olarak verdiğimiz yakın vadeli hedefimizi tescillemesinden dolayı mutluyuz. Ana stratejilerimizin bir parçası olan sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konusunda görünür aksiyonlarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Tüm dünya için artık hedeflerin aksiyona dönüşme zamanındayız ve Çimsa olarak bu yolculukta gerekli liderliği gösteriyoruz. Dekarbonizasyon yolculuğumuz kapsamında; alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı, ürün dönüşümü, termal ve elektrik enerjisi verimliliği, yenilenebilir enerji ve ileri teknolojilerin hayata geçirilmesi ana aksiyon konularımızı oluşturuyor.”