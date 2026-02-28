Çimsa'nın net karı 3,8 milyar lira oldu

Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, "Devam eden yoğun yatırım dönemine rağmen hem FAVÖK'te hem de borç çarpanımızdaki iyileşme ile bir taraftan büyümeyi diğer taraftan finansal sürdürülebilirliği sağlayarak, karlı büyüme odağımızı göstermiş olduk" dedi.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa'nın 2025 net karı 3,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl satışlarını yüzde 25'lik artışla 45,9 milyar lira seviyesine yükselten şirket, böylece 1,1 milyar dolarlık ciro barajını aşmış oldu. Şirket, ürün, müşteri ve coğrafi çeşitliliğiyle satışlarını artırırken, 2025'te faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) yüzde 13'lük yükselişle 8,2 milyar liraya taşıdı. Şirketin 2025 net karı da 3,8 milyar lira oldu.

Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, dünyada faaliyet ortamını zorlaştıran gelişmelere rağmen yıl başında belirlenen bütçelerin üzerinde performans ortaya koyduklarını belirtti.

Şirketi geleceğe taşırken, iki öncelikleri olduğunu anlatan Zenar, şunları kaydetti: "Birincisi karlılığımızı ve bilanço kalitemizi koruyup, güçlendirip, gelecekteki yeni yatırımlarımız için fırsat yaratmak. İkincisi ise katma değerli ürün ve çözümlerimizle müşterilerimize fayda sağlamak. 2025 bu iki stratejik düşünceyi de güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Devam eden yoğun yatırım dönemine rağmen hem FAVÖK'te hem de borç çarpanımızdaki iyileşme ile bir taraftan büyümeyi diğer taraftan finansal sürdürülebilirliği sağlayarak, karlı büyüme odağımızı göstermiş olduk."

Mannok’un tam etkisini bilançomuzda gördük

Zenar, 2024'te bünyelerine katılan "Mannok"un yıllık etkisini ilk kez 2025 bilançosunda tam olarak gördüklerini aktararak, Mannok'un yıllık bazda yaklaşık yüzde 20'lik FAVÖK marjı üreten, operasyonel verimliliğiyle Avrupa'daki tesisler arasında örnek gösterilen yapı olduğunu vurguladı.

Mannok'un şirkete getirdiği çeşitlendirilmiş ürün portföyü sayesinde, yalıtım ve paketleme gibi çimento dışı yapı malzemeleri alanlarından da finansallarına önemli katkı aldıklarını kaydeden Zenar, tüm bunlarla Mannok'un, Çimsa'nın karlı büyüme stratejisinde ve yapı malzemeleri şirketine dönüşüm vizyonunda önemli bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret etti.

"Türkiye'de yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Umut Zenar, geçen yıl Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlarına devam ettiklerine dikkati çekerek, "Özellikle 2025'in son çeyreğinde ABD'de devreye aldığımız gri çimento yatırımımızla birlikte, pazardaki etkinliğimizi artırdık. Artık hem beyaz hem de gri çimentoda ABD'de lokal bir üreticiyiz. Bununla birlikte Türkiye'de de yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir yandan sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımlarla var olan tesisleri dünyada kendi alanında örnek tesisler haline getirirken, bir yandan da şirketin katma değerli ürün portföyünü genişletecek, bu alanda küresel ayak izlerini artıracak adımlar attıklarını belirten Zenar, "Bugün çimentodan yapı malzemelerine geçişte bir köprü görevi gören ve malzeme dönüşümünün bizim sektörümüzdeki en önemli örneklerinden olan CAC'ta ülkemizdeki tek üreticiyiz. Şu anda Mersin'de devam eden ilave CAC yatırımımızın bu senenin ilk yarısında tamamlanmasıyla birlikte, Çin hariç pazarlardaki küresel CAC tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine yanıt verebilecek bir kapasiteye sahip olacağız" değerlendirmesini yaptı.