  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Çimsa’nın sürdürülebilirlik yatırımlarına EBRD’den 50 milyon Euro'luk finansman
Takip Et

Çimsa’nın sürdürülebilirlik yatırımlarına EBRD’den 50 milyon Euro'luk finansman

2009 yılından bu yana Türkiye’de 22 milyar Euro’nun üzerinde finansman sağlayan EBRD, Çimsa ile 50 milyon Euro’luk uzun vadeli yeşil finansman anlaşmasına imza attı. EBRD, 2024 yılında da Çimsa’ya 25 milyon Euro’luk finansman sağlayarak Türkiye’de çimento sektörüne yapılan ilk yatırımını gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çimsa’nın sürdürülebilirlik yatırımlarına EBRD’den 50 milyon Euro'luk finansman
Takip Et

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Çimsa’nın sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yatırımlarına destek vermek amacıyla 50 milyon Euro tutarında yeşil finansman sağladı. Söz konusu finansman, Çimsa’nın Mersin fabrikasında hayata geçireceği yeşil yatırım projelerinin finansmanı için kullanılacak.

EBRD tarafından sağlanan yeşil finansman, şirketin Mersin tesisinde yürütülen kapsamlı dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma) programı kapsamında; yeni kurulacak Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) fırınının yanı sıra mevcut gri ve beyaz çimento fırınlarında uygulanacak çeşitli emisyon azaltım yatırımlarını kapsıyor.

Son 1,5 yıldaki ikinci ‘yeşil finansman’

Bugün CAC üretiminde dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olan Çimsa, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanındaki küresel büyüme stratejisini kararlı adımlarla sürdürüyor. CAC ürünleri, üretim sürecinde geleneksel gri çimentoya kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip olmasıyla sektörün yeşil dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor.

EBRD, 2024 yılında da Çimsa’nın Eskişehir tesisindeki karbonsuzlaştırma yatırımları için 25 milyon Euro'luk finansman sağlayarak Türkiye’de çimento sektörüne yapılan ilk yatırımını gerçekleştirmişti.

“Çimsa, örnek çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkı sağlıyor”

EBRD Türkiye Başkan Vekili Erdem Yaşar, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sektörün önde gelen oyuncularından Çimsa ile iş birliğimizin büyümesine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Çimsa, örnek teşkil eden çalışmalarıyla yalnızca kendi rekabetçiliğine değil, aynı zamanda sektörün gelişimine ve gezegenimizin sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor.”

Çimsa’nın sürdürülebilirlik yatırımlarına EBRD’den 50 milyon Euro'luk finansman - Resim : 1Çimsa CEO’su Umut Zenar ise konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Çimsa olarak tüm yatırımlarımızı sorumluluk, verimlilik ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz. Bilim temelli hedeflerimizin rehberliğinde emisyonlarımızı azaltmaya, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya ve alternatif yakıt uygulamalarını tesislerimizde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız bu iş birliği, karbonsuzlaştırma yolculuğumuzu hızlandırırken, sektörümüzün düşük karbonlu geleceğe geçişi için de önemli bir örnek teşkil edecektir.”

Pozitif Güç/Murat Ayas: Kurumların geleceği dijital uyumla şekillenecekPozitif Güç/Murat Ayas: Kurumların geleceği dijital uyumla şekillenecekŞirket Haberleri
İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
ITM 2026 Fuarı sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacakITM 2026 Fuarı sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacakSektör Haberleri
Benzine indirim gelecek mi? İşte 17 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 17 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
AJet'ten yeni rota: Biletler 79 dolardan satışa sunuldu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Vodafone'dan özel numara hizmetine yeni alan kodu
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Migros/Özgür Tort: Gıda arz güvenliği için yerel üretime daha fazla destek verilmeli
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Otomotiv devi VADEN dünyanın iki büyük fuarında boy gösterdi
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Havada heyecan dolu anlar: Filipinli yolcu THY uçağında doğum yaptı
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor
Sintek Group OYAK Çimento’nun kapasite artış projesinde görev alıyor