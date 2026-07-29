Çin baskısı artıyor: BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak

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BMW'de gönüllü ayrılık programı ekimde başlıyor

Kaynaklara göre BMW'nin gönüllü işten ayrılma programı, araştırma-geliştirme, planlama ve diğer kurumsal birimlerde görev yapan çalışanları kapsayacak. Üretim tesislerinde çalışan fabrika personelinin ise programdan yararlanamayacağı belirtildi.

Şirketin, yeniden yapılanma süreci kapsamında önümüzdeki aylarda yönetim kademesinde de küçülmeye gitmeyi planladığı ifade edildi.

Kaynaklar ayrıca, BMW Üretimden Sorumlu CEO'su Milan Nedeljkovic ile işçi konseyi temsilcilerinin, bugün Almanya'da tüm çalışanların katılacağı toplantıda gönüllü ayrılık programını duyuracağını aktardı. Ekim ayında başlaması planlanan programın 2027 yılına kadar devam edeceği kaydedildi.

BMW, Almanya'daki yeniden yapılanmayı doğruladı

BMW Sözcüsü, Almanya'da yürütülen yeniden yapılanma programı kapsamında işçi konseyiyle anlaşmaya varıldığını doğrularken, sürecin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

Mayıs ayında göreve başlayan CEO, şirketin en büyük pazarı olan Çin'de talebin sert şekilde zayıflaması, Orta Doğu'daki savaşın küresel etkileri ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin yarattığı baskı gibi önemli sorunlarla mücadele ediyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla Almanya'da 87 bin 436 çalışanı bulunan BMW'nin, bu ülkedeki istihdamı şirketin dünya genelindeki toplam iş gücünün yarısından fazlasını oluşturuyor.