“Çin ucuza kalıp üretiyor ama satış sonrası destek vermiyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kurulduğu 2014 yılından bu yana ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki birincil tedarikçilere hizmet veren Ceylani Kalıp, sektördeki ihtiyaçlara paralel olarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ağırlıklı olarak prograsif kalıp ve tandem kalıp imalatı yaptıklarını belirten Ceylani Kalıp Üretim Müdürü Metin Ceylani, “Proje bazlı olarak çalışmaya özen gösteriyoruz. Son dönemde otomotiv sektöründeki yavaşlama beraberinde bizim gibi ağırlıklı olarak otomotive çalışan diğer alanlarda da hissedildi. Şu anda aylık 10 ton çelik hammadde işleme kapasitesi ile çalışıyoruz” dedi.

Hasanağa OSB’de yer alan tesislerinin hem müşteriye ulaşım hem de termin hassasiyetleri konusunda ellerini güçlendirdiğini belirten Ceylani, lokasyon avantajının lojistik maliyetlerine de olumlu yansıdığını belirtti.

“Destekler mikro işletmelere ulaşmıyor”

Bursa’nın ağırlıklı olarak otomotiv ve tedarik sanayisi üzerinde uzmanlaştığını hatırlatan Ceylani, “Kalıp tarafında coğrafyanın uzmanlığı olan otomotiv tarafı oldukça baskın. Makine gibi diğer sektörlerde de faaliyet yürütüyoruz ama hacimsel olarak bakınca da otomotiv çok baskın duruyor. Bununla birlikte son dönemde ekonomideki yavaşlama talep tarafında daralma getirirken, teklif verdiğimiz işlerin maliyet nedeni ile Çin’e kayması da bizi olumsuz etkiledi. Tedarikçiler kalıpların büyük kısmını Çin’de yaptırmaya yönelirken gelen kalıplardaki olası aksaklıklarda ya da satış sonrası hizmet gerektiren durumlarda bize başvurmaya başladı. Çinli üreticilerin ucuza kalıp imal ettiği bir gerçek ama sonrasında destek vermediklerini de sıkça görüyoruz” dedi.

Son dönemde finans yönetiminde değişen tutumlar nedeniyle projeleri finanse etmek zorunda kaldıklarını ve nakit sıkışıklığının yaşandığı piyasada bu davranışların sektörü zorladığını söyleyen Metin Ceylani, teşvik ve desteklerin de mikro işletmelere ulaşmadığını hatırlattı.