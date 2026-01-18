Çin yönetimi fiyat kıran teknoloji devlerine soruşturma başlattı

Çin yönetimi, teknoloji devleri arasında giderek sertleşen fiyat rekabetini kontrol altına almak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), ülkenin önde gelen seyahat rezervasyon platformlarından CTrip hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan geçen hafta da Meituan ile Alibaba’nın gıda teslimat faaliyetleri inceleme altına alınmıştı.

Deflasyonist baskıları artırıyor

Yetkililerin adımları, şirketlerin pazar payı için fiyatları keskin biçimde düşürmesine karşı hükümetin aciliyetini ortaya koyuyor. Çin medyasında “involution” olarak adlandırılan aşırı rekabet, üretici fiyatlarının üç yılı aşkın süredir her ay düşmesine yol açarak deflasyonist baskıları artırıyor.

Angela Zhang, Los Angeles’taki USC Gould School of Law’da profesör ve Çin teknoloji regülasyonu uzmanı, “Bu hamleler, özellikle sübvansiyonlarla beslenen fiyat savaşlarına karşı hükümetin daha geniş çaplı mücadelesinin parçası” değerlendirmesinde bulundu.

CTrip soruşturması hisseleri sert vurdu

Pekin’in müdahaleleri elektrikli araçlardan güneş panellerine kadar birçok sektörü kapsıyor. İç pazardaki yoğun rekabet, Çinli şirketleri yurtdışında büyümeye yönlendirirken ülkenin ticaret fazlası 2025’te 1,2 trilyon dolara ulaştı.

CTrip soruşturması, platformların oteller ve kısa dönem kiralama işletmeleri üzerindeki baskıları ile ayrımcı ve tüketiciyi yanıltıcı fiyatlandırma iddialarıyla bağlantılı görülüyor. Trip.com’un Hong Kong’da işlem gören hisseleri, soruşturma haberinin ardından bir haftada yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Şirket ise operasyonlarının normal seyrettiğini ve soruşturmaya işbirliğiyle yaklaşacağını açıkladı.

Sübvansiyon krizi

Regülatörler özellikle gıda teslimat sektörüne odaklanıyor. Alibaba ve JD.com’un geçen yılki agresif girişimleri bu sektörde sübvansiyon savaşını körükledi. Bu durum restoranları fiyat düşürmeye zorladı ve platformların kârlılığını aşındırdı.

Yetkililerin yaz aylarında rekabeti durdurma çağrılarına rağmen fiyat savaşları sürdü. Bir sektör yöneticisi, ciddi para cezaları olmadan bu rekabetin durdurulamayacağını belirtti. Ancak hükümet, milyonlarca çalışanı istihdam eden şirketlere ağır yaptırım uygulamaktan çekiniyor.