Çin'den ülke tarihinin en büyük geri çağırma operasyonu: 4,3 milyon aracı kapsıyor

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Çin, elektrikli araçlarda kullanılan gömme ve elektronik kapı kollarına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle ülke tarihinin en büyük otomotiv geri çağırma operasyonunu başlattı.

Tesla'nın yaklaşık 2,98 milyon aracı kapsayan geri çağırma sürecine Xiaomi, Leapmotor, XPeng, Geely ve diğer üreticiler de dahil edildi. Toplamda yaklaşık 4,3 milyon araç için düzeltme yapılacak.

Risk elektrik kesilince ortaya çıkıyor

Sorunun temelinde, ciddi bir kaza sırasında aracın düşük voltajlı elektrik sisteminin devre dışı kalması halinde kapıların açılmasının zorlaşması bulunuyor.

Gömme kapı kolları normal koşullarda elektrikli mekanizmalarla dışarı çıkıyor. Ancak elektrik sisteminin hasar görmesi durumunda, acil durum için kullanılan mekanik açma mekanizmalarının bulunması veya kullanılması zorlaşabiliyor. Bu durum hem araçtakilerin kaçmasını hem de kurtarma ekiplerinin araca müdahalesini geciktirebiliyor.

Tesla, geri çağırma kapsamında bazı araçlara yazılım güncellemesi gönderecek. Ayrıca acil durum kapı açma mekanizmalarının daha kolay fark edilmesini sağlayacak uyarı etiketleri kullanılacak. Bazı güncellemelerle kaza sonrasında camların otomatik olarak aşağı indirilmesi de planlanıyor.

Tesla tek başına yaklaşık 3 milyon aracı kapsıyor

Cnbc-e'nin haberine göre, geri çağırmadan en fazla etkilenen üretici Tesla oldu. Çin'de üretilen veya ülkeye ithal edilen yaklaşık 2,98 milyon Model 3, Model Y, Model S ve Model X için işlem yapılacak.

Çin'deki operasyonun kapsamı, ülkenin elektrikli araç güvenliğinde daha sıkı kurallara yöneldiğini de gösteriyor. Reuters'a göre Çin, 2027'den itibaren yeni araçlarda tamamen gizli kapı kollarının kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.

Çin'den gömme kapı koluna yasak

Yeni düzenlemeyle birlikte 2027'den itibaren Çin'de satılacak yeni araçlarda, hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak açılabilen kapı mekanizmalarının bulunması gerekecek.

Böylece Tesla'nın yaygınlaştırdığı ve Çinli elektrikli araç üreticileri tarafından da yoğun biçimde kullanılan minimalist kapı kolu tasarımı için yeni bir dönem başlayacak.