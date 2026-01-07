Cinemark, 2025’te pandemiden sonraki en yüksek gişe gelirini kaydetti

Sinema zinciri, 2025 boyunca birçok gişe dönüm noktasına ulaştı. Bunlar arasında tüm zamanların en yüksek Memorial Day hafta sonu, "The Conjuring: Last Rites" ile ikinci en büyük korku filmi açılışı ve "A Minecraft Movie" ile en büyük PG dereceli film açılışı yer alıyor. Şirket ayrıca şimdiye kadarki ikinci en yüksek Şükran Günü hafta sonunu, 2019’dan bu yana en büyük Noel günü gişe hasılatını ve 2019’dan bu yana en çok katılımlı Yılbaşı gecesini bildirdi.

Gelişmiş izleme formatları ve D-BOX rekor gelire katkı sağladı

Investing.com'un haberine göre, Cinemark’ın gelişmiş izleme formatları bu sonuçlara önemli katkı sağladı. Şirket, XD, IMAX ve ScreenX formatlarında tüm zamanların en yüksek gişe hasılatını elde etti. Ayrıca D-BOX hareketli koltuklarından rekor gelir elde etti.

Sinema zinciri, performansını hedefli izleyici oluşturma çabaları, fiyatlandırma stratejileri ve sinema yükseltmelerine devam eden yatırımlar gibi stratejik girişimlere bağladı. Bu yatırımlar arasında lazer projeksiyon sistemleri, lüks yatar koltuklar ve gelişmiş ses sistemlerinin konumlarında yaygınlaştırılması yer alıyor. Bu yatırımlara rağmen, InvestingPro verileri yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını gösteriyor. Bu durum, şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni işaret ediyor. 2,65 milyar dolar piyasa değeri ve 20,43 F/K oranı ile Cinemark kârlılığını sürdürüyor.

Analistler, 2025 mali yılı için hisse başına 1,58 dolar kazanç öngörüyor.