Ciner, We Soda'yı İngiltere'de halka arz edecek

Ciner Grubu'nun iştiraki ve dünyanın en büyük doğal soda külü üreten şirketi We Soda, Londra borsasında en az 800 milyon dolar değerinde halka arz yapmayı planlıyor. We Soda'nın baş strateji yetkilisi Nicholas Hall Reuters'a yaptığı açıklamada, halka arzın nihai boyutunun yatırımcı geri bildirimine bağlı olduğunu fakat WE Soda'nın hisselerinin en az yüzde 10'unun halka arz edilebileceğini belirtti.

Medyada yer alan daha önceki haberlerde, şirketin muhtemel değerinin 8.5 milyar dolara kadar çıkabileceğinden bahsedilmişti.

Hall, Ciner Grubu'nun satıştan elde edilen gelirin bir kısmını, diğer grup şirketlerine verilen kredilerin geri ödenmesi için kullanacağını açıkladı.