Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Tesla’nın tahtını sallıyor

ABD merkezli Tesla, uzun yıllardır elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürürken Çinli BYD son dönemde gerçekleştirdiği atılımlarla Tesla’nın tahtını sallıyor.

Çinli elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 binden fazla elektrikli otomobil sattığını duyurdu. Şirket sadece aralık ayında satışların yüzde 70 artış gösterdiğini kaydetti.

BYD'nin bu yıl sattığı toplam otomobil sayısı 3 milyonu aşarken bunların 1,6 milyonu ise sadece elektrikli motora sahip.

Tesla, henüz son çeyrek verilerini açıklamadı ancak sektör uzmanlarının tahminlerine göre ABD'li şirket 2023'ün son çeyreğinde 483 bin elektrikli araç sattı. Tesla'nın 2023 satışları ise 1,8 milyon adeti geçti. Tesla 2023'e 2 milyon araç satma hedefiyle girmişti. Bazı sektör uzmanlarına göre BYD, 2024 ya da 2025 gibi Tesla'yı tahtından edebilir.

Çin’de üst üste 9 yıldır pazar lideri

Şarj edilebilir batarya üreticisi olarak 1995 yılında kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu birçok alanda hizmet veriyor.

2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Marka, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda bulunuyor.