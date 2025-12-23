Çinli rakipler dengeleri değiştirdi: iRobot’un pazar hakimiyeti sarsıldı

Robot süpürge markası Roomba’nın üreticisi iRobot, 14 Aralık’ta Chapter 11 kapsamında iflas koruması talebinde bulundu. İflas sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan şirketin kurucularından Colin Angle, bu dönemin en önemli derslerinden birinin, pazarın öncü firmalarının dahi Çin kaynaklı rekabete karşı sürekli hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Angle, şirketin yaklaşık 20 yıl boyunca robot süpürge pazarını büyüttüğünü ve bir dönem Çin’de bu alanda lider üretici konumuna yükseldiğini belirtti. iRobot, 2021 yılında 1,56 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak Roborock’un pazara güçlü bir giriş yapmasıyla birlikte, robot süpürge sektöründe Çin merkezli markaların etkisi belirgin biçimde artmaya başladı.

Çinli rakipler dengeleri değiştirdi

Takip eden yıllarda Angle’a göre ev robotları pazarı, 2018’de piyasaya çıkmasından bu yana iRobot’un hakimiyetini adım adım aşındıran Roborock gibi Çinli yeni oyuncular tarafından altüst edildi.

Angle, Roborock gibi şirketlerin iRobot’a karşı avantajlı olduğunu, çünkü “rekabete hazırlanmak için kendilerini geliştirebilecekleri, dışarıya kapalı ve korunan bir pazara sahip olduklarını” söyledi.

Paspas yapan robot süpürge işini beceremediklerinin altını çizen Angle, “Açıkçası ıslak silme işini yanlış yaptık. iRobot’un paspas yapan robotu Scooba, bağımsız bir ürün olarak hiçbir zaman tutmadı.” değerlendirmesinde bulundu.