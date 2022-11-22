Çinli SPIC, iklim değişikliği için yeni iş birlikleri arıyor

Çin'in en büyük elektrik üreticilerinden ve dünyanın da 260'ıncı büyük şirketi olan SPIC, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27'inci Taraflar Konferansında (COP27) Çin Köşesi temalı yan etkinliğe ev sahipliği yaptı. SPIC Uluslararası Departman Müdürü Yan Chen, fotovoltaik, yeşil hidrojen ve entegre edilmiş akıllı enerji alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ve iklim değişikliğine küresel tepki için daha fazla iş gücü seferber etmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de Adıyaman ve Adana fotovoltaik projelerini geliştirip inşa etmenin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın UHV Elektrik Laboratuvarı'nın inşaatını da üstlenen Çin’in en büyük elektrik üreticilerinden SPIC, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Mısır'da düzenlenen 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) Çin Köşesi “Temiz Enerji Geliştirme ve Yeşil Enerji Dönüşüm Uygulamaları” temalı yan etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Küresel enerji yeşil gelişimini takip ederek fotovoltaik endüstrisinin teknolojik yeniliğine ve dönüşümüne odaklanarak konferansta, karbon tarafsızlığı vizyonu altında küresel bir düşük karbonlu dönüşüm stratejisi arayışı öne çıktı. Toplantıda SPIC de, fotovoltaik BIPV ürünlerini, esnek modülleri, PEM ekipmanlarını, ‘hidrojen’ yakıt hücresi ve diğer fotovoltaik ürünleri, hidrojen enerjisi alanında olan yeni araştırma ve geliştirme sonuçlarını ve yeni teknoloji ürünlerini tanıttı.

SPIC Uluslararası Departman Müdürü Yan Chen, SPIC'in fotovoltaik, yeşil hidrojen ve entegre edilmiş akıllı enerji alanlarında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle iş birliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ve iklim değişikliğine küresel tepki için daha fazla iş gücü seferber etmek istediğini belirtti.

Türkiye'de de faaliyette

Temmuz 2015'te kurulan SPIC, dünyanın en büyük 500 şirketi arasında 260'ıncı sırada yer alıyor. 46 ülke ve bölgede faaliyet gösteren SPIC, Türkiye'de de Adıyaman ve Adana fotovoltaik projelerini geliştirip inşa etti.

Toplam 10 bin 835 MW kurulu gücü olan Adıyaman fotovoltaik projesinin inşaatına Ağustos 2017'de başlanırken, proje Aralık ayında denetimden geçerek elektrik üretimi için resmi olarak şebekeye bağlandı ve elektrik üretmeye başladı. Adıyaman fotovoltaik projesi aynı zamanda SPIC'in Türkiye'deki yeni ‘yeşil enerji + ekoloji + insanların geçimi’ modelinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Temiz enerji santral gücü giderek artıyor

‘Yeşil değer yaratma’ kurumsal misyonu ile hareket eden SPIC, yeni enerji üssünün inşasında ‘fotovoltaik kum kontrol’ gibi ekolojik yönetim modellerini benimserken, ‘entegre edilmiş akıllı sıfır karbonlu enerji santrallerinin’ inşasına hız verdi ve yeşil kalkınma projelerinde olumlu sonuçlar aldı. Ekim ayı sonuna kadar SPIC'in temiz enerji santrali gücü 127 milyon KW'yi aşarak yüzde 62,5'un üzerine çıktı. SPIC, fotovoltaik santral gücü, yenilenebilir enerji santral gücü ve temiz enerji santral gücü ile dünyada birinci sırada yer alıyor.