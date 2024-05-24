Çinli uçak üreticisi COMAC Türkiye pazarına odaklandı

Çinli COMAC, özellikle Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde batılı pazarların hakim olduğu yolcu uçağı sektörüne girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği'nden alınan referans sertifikaları veya daha verimli uçaklar olmadan pazar payını genişletmekte zorlanan COMAC Başkanı Dongfeng He, Riyad'da düzenlenen havacılık konferansında yaptığı konuşmada, Güneydoğu Asya'da C919 dar gövdeli uçakları için Avrupa'dan sertifika almaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye de hedef listede

He, "COMAC, Arap Yarımadası, Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika ve ötesini kapsayan bölgede yatırımlar yapıp sektördeki etkinliğini artırmak istiyor. Birçok ülkede bağlantıları geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

2008 yılında kurulan ve sektörde yükselişini sürdüren COMAC, ARJ21 jetini 2016 yılında uçurmaya başladı. Uçak halen Çin'de ve Endonezya'da kullanılıyor. C919 tipi uçak ise Mayıs 2023'te yolcu taşımaya başladı ve şu ana kadar yalnızca Çin'de sertifikalandırıldı.