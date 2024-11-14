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Çip devi AMD'den 1000 kişiyi işten çıkarma kararı

California merkezli çip şirketi AMD, büyüme hedeflerine odaklanmak amacıyla bin kişiyi işten çıkarmaya gidecek.

Haber Merkezi
AA
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Çip devi AMD'den 1000 kişiyi işten çıkarma kararı
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ABD basınında çıkan, şirket sözcüsünün açıklamalarına dayandırılan haberlerde, AMD'nin işten çıkarmaya gideceği belirtildi.

Haberlerde, AMD sözcüsünün "Kaynaklarımızı en büyük büyüme fırsatlarımızla uyumlu hale getirmenin bir parçası olarak, maalesef küresel iş gücümüzü yaklaşık yüzde 4 azaltacak bir dizi adım atıyoruz." ifadesine yer verildi.

İşten çıkarmalardan yaklaşık 1000 çalışanın etkileneceğine işaret edilen haberlerde, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin, işten çıkarmaların tüketici ve oyun bilgisayarları gibi alanlardaki satış ve pazarlama pozisyonlarına yoğunlaştığını aktardığı kaydedildi.

Haberlerde, AMD'nin Nvidia'nın ardından grafik işleme birimleri üretiminde ikinci sırada yer aldığı vurgulandı.

AMD, ekim ayı sonunda açıkladığı finansal sonuçlarında, üçüncü çeyrekte gelirlerinde yıllık bazda yüzde 18, net karında da yüzde 158 artış bildirmişti.

Şirket, veri merkezi ve müşteri segmentlerinde önemli büyüme fırsatı gördüğünü açıklamıştı.

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