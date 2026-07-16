Çip devi TSMC'de kar yüzde 77 arttı

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü finansal sonuçlara imza attı.

Şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına (yaklaşık 22 milyar dolar) yükseldi.

Böylece TSMC, üst üste dokuzuncu çeyrekte çift haneli kar büyümesi kaydederken, sonuçlar 632,6 milyar Tayvan doları seviyesindeki piyasa beklentisini de aştı.

Yapay zekâ talebi büyümeyi destekledi

Analistler, özellikle yapay zekâ uygulamalarında kullanılan teknolojilere yönelik güçlü talebin şirketin performansını desteklediğini belirtti.

TSMC, Nvidia ve Apple başta olmak üzere dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin en önemli üretim ortakları arasında bulunuyor.

Piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaştı

Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyümeden en fazla faydalanan şirketlerden biri olan TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 1,97 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bu değerleme, Güney Koreli rakibi Samsung Electronics'in piyasa değerinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.