Çip devinden Çin hamlesi: 3 milyar dolarlık tesis masada!

Küresel çip pazarında dengeleri değiştirecek hamlenin arkasında, ABD’nin Çin’e yönelik sertleşen teknoloji transferi ve ekipman ihracatı kısıtlamaları yatıyor. Çin'deki üretim hatlarını modernize etmekte yapısal engellerle karşılaşan SK Hynix yönetimi, çareyi varlık yapısını yeniden kurgulamakta buldu. SK Hynix, tesisteki riskleri bölüşmek, yeni yatırımcı ortaklar çekmek veya doğrudan hisse satışı gerçekleştirmek amacıyla finansal danışmanlarla masaya oturdu.

Çin'de azınlık hissesi, Güney Kore'de yapay zeka yatırımı

Şirket, küresel NAND flaş bellek operasyonlarının arka uç işlemlerini sırtlayan bu kritik fabrikada olası bir satış gerçekleşse dahi azınlık hissesini elinde tutarak üretim bağını tamamen koparmamayı hedefliyor. Çin'deki jeopolitik sıkışmayı bu formülle aşmak isteyen SK Hynix, eş zamanlı olarak kaynaklarını ana vatanına kaydırıyor. Şirket, yapay zeka çiplerine yönelik patlama yapan küresel talebi karşılamak adına Güney Kore'de başlattığı 38 milyar dolarlık yerli üretim ve Ar-Ge genişlemesine odaklanarak tedarik zincirini güvenli limanlara taşımayı planlıyor.