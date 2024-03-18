Çip üreticisi Astera Lab, ABD’de halka arza hazırlanıyor

Çip üreticisi Astera Lab, ABD'de halka açıklamaya hazırlanıyor. Şirket, Morgan Stanley ve J.P. Morgan Securities’in liderlik edeceği halka arzda 5,18 milyar dolara kadar bir değerleme hedeflediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre şirket, mevcut hissedarlarından bazılarıyla birlikte, tanesi 32-34 dolar arasında fiyatlandırılan 19,8 milyon hisse satarak 673,2 milyon dolara kadar para toplamayı hedefliyor.

16,8 milyon hisse Astera Lab tarafından, 3 milyon hisse ise mevcut otaklar tarafından satılacak. Nasdaq, Astera hisselerin Global Select Market'te "ALAB" sembolü altında listeleyecek.