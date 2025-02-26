Çırağan Palace Shop, Ramazan sofralarının geleneksel lezzetlerini sofralara taşıyacak

Çırağan Palace Shop, Ramazan'a özel Saray’ın geleneksel lezzetlerini internet sitesi üzerinden verilecek siparişle sofralara taşıyacak. Baklava tutkunları için bol Antep fıstıklı baklava, kakaolu ve ruby çikolatalı sütlü soğuk saray baklavası, vişneli ve fıstıklı burma baklava, vişneli mor baklava ciraganpalaceshop.com’da satışa sunuldu.

Çırağan Palace Shop’ta Ramazan ayına özel olarak sunulan diğer lezzet ise, el açması kıtır mantı. El açması, kıyma oranı yüksek ve sunuma özel sosları ile sipariş verilebilen kıtır mantı, evde kolaylıkla pişirmeye hazır şekilde sipariş verilebilecek.