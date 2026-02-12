Cisco'nun kâr marjı beklentilerin altında kaldı

Cisco Systems, açıkladığı çeyreklik düzeltilmiş brüt kâr marjı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ağ ekipmanları üreticisi, küresel bellek fiyatlarındaki artışın etkisiyle zorluklar yaşıyor.

OpenAI, Alphabet ve Microsoft gibi ABD teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısını hızla geliştirmesi, dünya bellek çipi arzının büyük kısmını emmesine neden oldu. Üreticiler, tüketici cihazları yerine daha yüksek marjlı veri merkezleri için bileşenlere öncelik verince fiyatlar yükseldi.

Cisco, yapay zekâ uygulamalarını çalıştıran veri merkezlerinin temelini oluşturan ve çeşitli bellek çipleriyle çalışan anahtarlar ve yönlendiricilerle donatılmış yüksek hızlı ağ altyapısı sağlıyor.

Şirket, ikinci çeyrek için yüzde 67,5 düzeltilmiş brüt kâr marjı açıkladı. Bu oran, LSEG verilerine göre analistlerin yüzde 68,14'lük ortalama tahmininin altında kaldı.

CEO Chuck Robbins, yatırımcılarla yaptığı görüşmede, son bellek fiyat artışlarına yanıt olarak Cisco'nun kendi fiyatlarını artırdığını ve ortaklar ile müşterilerle sözleşme koşullarını revize ettiğini belirtti.

Robbins, "Silicon One sistemlerimiz ve optiklerimize olan güçlü talep göz önüne alındığında, 5 milyar doları aşan yapay zekâ siparişleri almayı ve 2026 mali yılında hiper ölçekli sağlayıcılardan 3 milyar doların üzerinde yapay zekâ altyapısı geliri kaydetmeyi bekliyoruz" dedi.

Cisco, 2026 gelir beklentisini 61,2 milyar dolar ile 61,7 milyar dolar arasında öngörüyor. 24 Ocak'ta sona eren çeyrekte toplam gelir 15,35 milyar dolar olarak gerçekleşti.