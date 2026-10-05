Citi, Mercedes-Benz için hedef fiyatı düşürdü

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Citi'ye göre Mercedes-Benz'in 2026 yılı otomobil EBIT marjı %3'ün altına inecek. Volkswagen, BMW ve Volvo'dan gelen son kar uyarılarının bu görünümü desteklediği belirtildi. Kurum, şirketin 2026 ikinci çeyrek sonuçlarında yıl geneline ilişkin rehberliğini aşağı yönlü revize etmesi gerektiğini, BMW'nin sert uyarısının ardından bu adımın atılmasının beklendiğini kaydetti.

Çin ve maliyet baskısı öne çıktı

Raporda sektör üzerindeki baskının temel nedenleri olarak Çin pazarındaki bozulma, AB'de elektrikli araç penetrasyonundaki artış, küresel fiyat rekabetinin yoğunlaşması, yükselen hammadde maliyetleri ve faiz oranlarındaki artış sıralandı. İçten yanmalı motorlu araçların ikinci el değerlerindeki düşüşün de ek baskı yarattığı ifade edildi.

Senaryolar aşağı revize edildi

Citi, Mercedes-Benz için yükseliş senaryosunu 75 Euro'dan 70 Euro'ya, düşüş senaryosunu ise 40 Euro'dan 30 Euro'ya çekti. 2027 yılında beklenen toparlanmanın öngörülenden daha zayıf kalabileceği vurgulandı. Kurum, olumsuz görünümün büyük ölçüde hisse fiyatına yansıdığını ve hissenin 40 Euro civarında işlem gördüğünü belirtti.